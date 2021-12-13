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Seyirci jokerini hiçe saydı Milyoner tarihine geçti! Stüdyo doğru cevabı verdi ama…

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Nisa Aras'ın seyirci jokerini hiçe sayması damga vurdu. Yarışmacı baraj sorusunda seyirci jokerine başvurdu ama stüdyo yüzde 60 oranında doğru cevabı işaret etmesine rağmen, genç yarışmacı oralı olmadı. İşte Milyoner tarihine geçen o an ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular…

Giriş Tarihi: 13.12.2021 00:32 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 00:35
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Seyirci jokerini hiçe saydı Milyoner tarihine geçti! Stüdyo doğru cevabı verdi ama…

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümü öyle bir ana şahit oldu ki...

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Seyirci jokerini hiçe saydı Milyoner tarihine geçti! Stüdyo doğru cevabı verdi ama…

Yarışmaya katılan 22 yaşındaki Kahramanmaraşlı Nisa Aras, stüdyonun doğru cevabı adeta bağırmasına rağmen yanıt vermeyince ilginç dakikalar yaşandı.

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Seyirci jokerini hiçe saydı Milyoner tarihine geçti! Stüdyo doğru cevabı verdi ama…

İşte yeni bölüme damga vuran o an ve tüm sorular...

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Seyirci jokerini hiçe saydı Milyoner tarihine geçti! Stüdyo doğru cevabı verdi ama…
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Seyirci jokerini hiçe saydı Milyoner tarihine geçti! Stüdyo doğru cevabı verdi ama…