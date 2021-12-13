Seyirci jokerini hiçe saydı Milyoner tarihine geçti! Stüdyo doğru cevabı verdi ama…

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Nisa Aras'ın seyirci jokerini hiçe sayması damga vurdu. Yarışmacı baraj sorusunda seyirci jokerine başvurdu ama stüdyo yüzde 60 oranında doğru cevabı işaret etmesine rağmen, genç yarışmacı oralı olmadı. İşte Milyoner tarihine geçen o an ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular…