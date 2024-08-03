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Sevmek istediği köpekler kabusu yaşattı! Korkudan evden dışarı çıkamıyor

Antalya'da 2 Haziran 2021'de 3 yaşında iken köpek aldırısına uğrayan Yağız Çetin'in babası Serhat Çetin, sokak hayvanları yasasına tepki gösterenlere sert çıktı. Köpek saldırısında oğlu Yağız'ın kafasına 50, yüzüne ve kulağına 30 dikiş atıldığını belirten baba Serhat Çetin, "Bugün yasa çıktı diye ortalığı ayağa kaldıranlar acaba kendi çocukları bir köpek yüzünden bu hale gelse aynı tepkileri verebilirler mi ? Hayvan düşmanı değilim ama bu konuda önlem alınması lazım. İnsan hayatını hiçe sayacak kadar kör olmayınız" dedi.

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 09:51
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Sevmek istediği köpekler kabusu yaşattı! Korkudan evden dışarı çıkamıyor

Antalya'da 2 Haziran 2021'de 3 yaşındayken sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan ve ölümden dönen Yağız Çetin'in (6) babası Serhat Çetin, sokak hayvanları yasasına tepki gösterenlere sert çıktı.

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Sevmek istediği köpekler kabusu yaşattı! Korkudan evden dışarı çıkamıyor

"İNSAN CANINI HİÇE SAYACAK KADAR KÖR OLMAYINIZ"

Baba Serhat Çetin, "İnsan canını hiçe sayabilecek kadar kör olmamalıyız diye düşünüyorum. Mevzu sadece benim çocuğum değil; o günden bu güne kadar sayısız saldırı haberi okudum. Köpek saldırısı yüzünden ölen ve yaralanan insanlar oldu. Bugün hala biz o günün izlerini ve psikolojik rahatsızlıklarını yaşıyoruz maalesef. Oğlum Yağız, bir kediyi bile sevemeyecek durumda maalesef."

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Sevmek istediği köpekler kabusu yaşattı! Korkudan evden dışarı çıkamıyor

"Yanlış anlaşılmasın ben çocuğumu her zaman hayvan sevgisiyle yetiştirdim ama sorumsuz insanlar yüzünden benim çocuğum bu hale geldi. Hem de bu hale gelmenin cezası sadece 2 bin 400 lira ve hâlâ o köpekler o sorumsuz insanın elinde. Yasaya karşı gelen insanlardan ricam biraz empati. Kendi çocukları veya yakınlarının çocukları bu hale gelse aynı tepkiyi verebilirler mi?" diye konuştu.

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Sevmek istediği köpekler kabusu yaşattı! Korkudan evden dışarı çıkamıyor

GECE YATAKTA SIÇRIYOR

Antalya'da 2 Haziran 2021 yılında o zaman 3.5 yaşındaki Yağız Çetin, sevmek istediği köpeğin saldırısında ölümden döndü. Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 639 Sokak'ta meydana geldi. Mediha Nur Çetin oğlu Yağız ile akrabalarını ziyaret ettikten sonra eve dönmek için sokağa çıktı.

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Sevmek istediği köpekler kabusu yaşattı! Korkudan evden dışarı çıkamıyor

Çetin taksi çağırmak için butonuna basarken, Yağız ise sokaktaki bir kurt köpeğini sevmek istedi. Ancak bu sırada köpek Yağız'a saldırıp altına aldı. Çevredekilerden yardım isteyen Çetin, bir yandan da oğlunu kurtarmaya çalıştı. Bu sırada başka bir köpek, Yağız'ı saldıran köpeği ısırdı. Yağız'ı bırakan köpek, diğer köpekle kavga etmeye başladı.