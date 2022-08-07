Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan son yolculuğuna uğurlandı

"ÇOK BAŞARILIYDI"

Babacan ile çok eski arkadaş olduklarını ve birçok projede beraber çalıştıklarını söyleyen oyuncu Derya Baykal ise "Hepimizin başı sağ olsun. Sungun benim Ankara Radyosu 'Çocuk Saati' programından çok küçük yaşlardan arkadaşım, dostum, sevdiğim bir kardeşimdi. Gerçekten dün çok üzüldüm. Hem Semih Sergen hocamızı kaybettik, hem Sungun'u. 2 büyük değer. Tüm Türkiye'nin, tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Sungur'un kalbimde yeri bambaşka. Semih hocamın da öyle elbette. Burada yakındaydım, cenazeye gelmeden duramadım. Son yolculuğuna gelmek istedim. Çok film seslendirdik ,Sungun bu işin piriydi yani, ustasıydı. Gerçekten işini çok büyük aşkla yapardı. Çok neşeli, güler yüzlü, sevgi dolu bir insandı. Seslendirme eskiden böyle uzun uzun çekilirdi. Birlikte çok saatler geçirdik. Mutlaka çok komik, neşeli veya üzücü anlarımız da olmuştur. Kolay değildir dublaj yapmak, bir başkasına hayat vermek, onu her nüansıyla canlandırmak. Herkesin sandığı gibi kolay bir şey değildir. Bu konuda çok başarılıydı. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyorum, huzur bulsun yattığı yerde diyorum" ifadelerini kullandı.