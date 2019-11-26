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Serengeti'deki safaride inanılmaz görüntüler! O anlara tanık oldular

Afrika ülkesi olan Tanzanya'da bulunan Serengeti Ulusal Parkı birçok belgeselde adını sıkça duyduğumuz bir bölge. Safari turlarının da düzenlendiği Afrika'daki vahşi yaşama en yakından tanık olunabilecek bölgelerden birisi. Serengeti, 30 bin kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük safari alanı. İşte bu ünlü yerde safari yapanlar çok ilginç anlara canlı canlı tanıklık etti. Dişi aslanlar tarafından kovalanan bufalo grubu tam da önlerinde bir savaşa girişti. O anlar ise anbean görüntülendi.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 17:02
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Serengeti'deki safaride inanılmaz görüntüler! O anlara tanık oldular

Serengeti, 30 bin kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük safari alanı. İşte bu ünlü yerde safari yapanlar çok ilginç anlara canlı canlı tanıklık etti. Dişi aslanlar tarafından kovalanan bufalo grubu tam da önlerinde bir savaşa girişti. O anlar ise anbean görüntülendi.

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Serengeti'deki safaride inanılmaz görüntüler! O anlara tanık oldular

Serengeti'de yine doğanın vahşi yüzüne tanıklık edilen anlar yaşandı.

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Serengeti'deki safaride inanılmaz görüntüler! O anlara tanık oldular

Üstelik bu kez safari araçları da oradaydı.

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Serengeti'deki safaride inanılmaz görüntüler! O anlara tanık oldular

Serengeti'de vahşi anlar kameralara yansıdı.

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Serengeti'deki safaride inanılmaz görüntüler! O anlara tanık oldular

Dişi aslanlar tarafından kovalanan bufalo grubu kaçmak istedi.