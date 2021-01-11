Sen neymişsin be eşek! Sırtlanların saldırısından böyle kurtuldu: Milyonları şaşırttı

Güney Afrika'da çekildiği tahmin edilen görüntülerde 5'den fazla sırtlan bir eşeğin etrafını çeviriyor. Sırtlanların saldırması halinde hiçbir şansı olmayan eşek öyle bir şey yapıyor ki sırtlanlar bir anda kaçmaya başlıyor. İşte milyonları hayretler içerisinde bırakan korkusuz eşek...