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Haberler Galeri Sen neymişsin be eşek! Sırtlanların saldırısından böyle kurtuldu: Milyonları şaşırttı

Sen neymişsin be eşek! Sırtlanların saldırısından böyle kurtuldu: Milyonları şaşırttı

Güney Afrika'da çekildiği tahmin edilen görüntülerde 5'den fazla sırtlan bir eşeğin etrafını çeviriyor. Sırtlanların saldırması halinde hiçbir şansı olmayan eşek öyle bir şey yapıyor ki sırtlanlar bir anda kaçmaya başlıyor. İşte milyonları hayretler içerisinde bırakan korkusuz eşek...

Giriş Tarihi: 11.01.2021 05:42 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 05:45
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Sen neymişsin be eşek! Sırtlanlara dersini verdi milyonları şaşırttı
Sen neymişsin be eşek! Sırtlanlara dersini verdi milyonları şaşırttı

Güney Afrika'da çekildiği tahmin edilen görüntülerde çevresi sırtlan sürüsü tarafından sarılan eşek herkesi hayretler içerisinde bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sen neymişsin be eşek! Sırtlanlara dersini verdi milyonları şaşırttı
Sen neymişsin be eşek! Sırtlanlara dersini verdi milyonları şaşırttı

Sırtlanları uzun bir süre izleyen eşek önce anırarak onların kaçmasını bekledi.

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Sen neymişsin be eşek! Sırtlanlara dersini verdi milyonları şaşırttı
Sen neymişsin be eşek! Sırtlanlara dersini verdi milyonları şaşırttı

Bundan istediği faydayı alamayan eşek, sırtlanları da şaşırtarak onları kovalamaya başlayınca sırtlan sürüsü geri çekildi.

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Sen neymişsin be eşek! Sırtlanlara dersini verdi milyonları şaşırttı
Sen neymişsin be eşek! Sırtlanlara dersini verdi milyonları şaşırttı

Adım atmaya dahi hali kalmayan hayvanın objektiflere yansıyan bu görüntüler ise son anlarının belgelendiği fotoğraflar olarak akıllarda yer etti. İşte dünyada yankı uyandıran o fotoğraflar...

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Sen neymişsin be eşek! Sırtlanlara dersini verdi milyonları şaşırttı
Sen neymişsin be eşek! Sırtlanlara dersini verdi milyonları şaşırttı

Skybed Skar olarak bilinen aslan, Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda yaşıyordu.