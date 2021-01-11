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Sen neymişsin be eşek! Sırtlanların saldırısından böyle kurtuldu: Milyonları şaşırttı
Güney Afrika'da çekildiği tahmin edilen görüntülerde 5'den fazla sırtlan bir eşeğin etrafını çeviriyor. Sırtlanların saldırması halinde hiçbir şansı olmayan eşek öyle bir şey yapıyor ki sırtlanlar bir anda kaçmaya başlıyor. İşte milyonları hayretler içerisinde bırakan korkusuz eşek...
Giriş Tarihi: 11.01.2021 05:42Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 05:45
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Sen neymişsin be eşek! Sırtlanlara dersini verdi milyonları şaşırttı
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Sen neymişsin be eşek! Sırtlanlara dersini verdi milyonları şaşırttı
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Sen neymişsin be eşek! Sırtlanlara dersini verdi milyonları şaşırttı
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Sen neymişsin be eşek! Sırtlanlara dersini verdi milyonları şaşırttı
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Sen neymişsin be eşek! Sırtlanlara dersini verdi milyonları şaşırttı