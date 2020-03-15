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Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Bahar Erdeniz, Fenerbahçe'nin yıldızı ile evlendikten sonra podyumlardan ve ekranlardan elini eteğini çekti. Tahtı ise oğluna devretti. Oğlu ise, ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de rol aldı. Bahar Erdeniz'in Sen Anlat Karadeniz'de oynayan oğlunu görünce çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin çocukları...
Giriş Tarihi: 15.03.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 17:16
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