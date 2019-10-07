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Selfie uğruna kendisini ateşe verdi!

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren yeniliklerden birisi de selfie oldu. Dünya çapında milyonlarca kişi çektikleri birbirinden güzel selfieleri sosyal medyada paylaşmak için adeta birbiriyle yarıştı. Fakat zamanla bu çılgınlık mantık boyutlarını aştı ve takıntı hale geldi. Hatta bazıları öyle selfieler çekti ki adeta bir selfie için hayatlarını riske attılar. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yapılan bir araştırma, 2011-2017 arasında dünya genelinde 259 kişinin tehlikeli selfie arayışındayken hayatını kaybettiğini gösterdi. İşte gelmiş geçmiş en tehlikeli selfieler...

Giriş Tarihi: 07.10.2019 14:07 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 14:11
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Selfie uğruna kendisini ateşe verdi!

Bu insanlar bir selfie uğruna hayatlarını riske attı. Kimi başarılı oldu ve çılgın selfielerini paylaşmayı başardı, kimi ise bir selfie uğruna hayatını kaybetti. İşte gelmiş geçmiş en tehlikeli selfieler...

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Selfie uğruna kendisini ateşe verdi!

Korkusuz selfieler!

Günümüzde, artık her adımımızda selfie çeker olduk. Ancak işi öyle bir raddeye getirenler var ki en tehlikeli selfieleri çekmekte üstlerine yok...

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Selfie uğruna kendisini ateşe verdi!

İşte o en tehlikeli selfie fotoğrafları...

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Selfie uğruna kendisini ateşe verdi!
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Selfie uğruna kendisini ateşe verdi!