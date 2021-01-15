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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Selfie çeken genç kız canından oldu! O anlar böyle görüntülendi Selfie çeken genç kız canından oldu! O anlar böyle görüntülendi Hindistan'da bir genç kız, selfie çektirmek için poz verirken dengesini kaybedip nehre düştü. Genç kızın cansız bedeni 22 saat sonra 9 mil uzaklıkta bulundu. Genç kızın nehre düşme anları ise olay yerinde bulunan başka bir kişinin kamerasına böyle yansıdı. Giriş Tarihi: 15.01.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 10:58
Hindistan'da Nirupama Prajapati isimli genç kız, arkadaşları ile beraber piknik alanı olan Odisha'ya gitti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Nirupama, nehrin kenarında bulunan bir kayalığın üzerine çıkıp fotoğraf için poz verdi.
Poz verirken dengesini kaybedip hızlı bir şekilde akan nehrin sularına kapılıp hayatını kaybetti.
ARKASINDAKİ ADAMA ÇARPINCA DENGESİNİ KAYBETMİŞ
Nirupama'nın fotoğrafını çeken arkadaşına poz verdikten sonra kendi telefonu ile selfie çektiği sırada arkasında bulunan adamın çarpması nedeniyle dengesini kaybedip düştüğü öğrenildi.
CANSIZ BEDENİ 22 SAAT SONRA BULUNABİLDİ
Kurtarma ekiplerinin 22 saatlik çalışması sonucu Nirupama'nın cansız bedeni nehre düştüğü noktadan dokuz mil uzaklıkta kayalık bir çukurun içine sıkışmış bir şekilde bulundu.