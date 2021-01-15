Selfie çeken genç kız canından oldu! O anlar böyle görüntülendi

Hindistan'da bir genç kız, selfie çektirmek için poz verirken dengesini kaybedip nehre düştü. Genç kızın cansız bedeni 22 saat sonra 9 mil uzaklıkta bulundu. Genç kızın nehre düşme anları ise olay yerinde bulunan başka bir kişinin kamerasına böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 15.01.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 10:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL