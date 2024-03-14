Selçuklu'dan Osmanlı'ya Harita Bakın Nasıl Değişti! İşte Memleketin Eski İsimleri

Anadolu toprakları, yüzyıllar boyunca pek çok medeniyetin ev sahipliği yaptığı bir coğrafya olmuştur. Bu tarih sahnesinde en uzun süreli ve etkili imparatorluklardan biri olan Osmanlı İmparatorluğu, kuruluşundan yıkılışına kadar Anadolu'nun sadece siyasi ve sosyal yapısını değil, aynı zamanda coğrafi sınırlarını da şekillendirmiştir. İmparatorluk dönemi boyunca Anadolu'daki şehir ve kasabalar, farklı kültürlerle etkileşim içinde olmuş ve bu durum yerleşim yerlerinin isimlerinde derin izler bırakmıştır.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 11:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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