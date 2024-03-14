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Selçuklu'dan Osmanlı'ya Harita Bakın Nasıl Değişti! İşte Memleketin Eski İsimleri

Anadolu toprakları, yüzyıllar boyunca pek çok medeniyetin ev sahipliği yaptığı bir coğrafya olmuştur. Bu tarih sahnesinde en uzun süreli ve etkili imparatorluklardan biri olan Osmanlı İmparatorluğu, kuruluşundan yıkılışına kadar Anadolu'nun sadece siyasi ve sosyal yapısını değil, aynı zamanda coğrafi sınırlarını da şekillendirmiştir. İmparatorluk dönemi boyunca Anadolu'daki şehir ve kasabalar, farklı kültürlerle etkileşim içinde olmuş ve bu durum yerleşim yerlerinin isimlerinde derin izler bırakmıştır.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 11:35
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Selçuklu’dan Osmanlı’ya Harita Bakın Nasıl Değişti! İşte Memleketin Eski İsimleri

Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu'da bıraktığı en belirgin miraslardan biri, şehir ve kasaba isimlerinde gözlemlenen değişimdir. Günümüze kadar ulaşan bu isimler, şehirlerin tarihi ve kültürel evrimlerine dair önemli ipuçları taşır. Bu isimler, zaman içinde değişerek günümüzdeki şekillerini almış olsa da, her biri kendine özgü bir hikaye ve tarihi miras taşır.

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Selçuklu’dan Osmanlı’ya Harita Bakın Nasıl Değişti! İşte Memleketin Eski İsimleri

Osmanlı döneminde Anadolu'daki şehirler, genellikle o dönemin idari ve kültürel yapısını yansıtan isimlerle anılmıştır.

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Selçuklu’dan Osmanlı’ya Harita Bakın Nasıl Değişti! İşte Memleketin Eski İsimleri

Adıyaman: Hısn-ı Mansur

Çankırı: Kengırı

Denizli: Ladik

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Selçuklu’dan Osmanlı’ya Harita Bakın Nasıl Değişti! İşte Memleketin Eski İsimleri

Afyonkarahisar: Karahisarı Sahib

Diyarbakır: Diyar-ı Bekir

Düzce: Konurâbâd

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Selçuklu’dan Osmanlı’ya Harita Bakın Nasıl Değişti! İşte Memleketin Eski İsimleri

Ağrı: Karaköse

Elazığ: Mamuretülaziz

Gaziantep: Ayntab

Hatay: Hattera