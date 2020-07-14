HaberlerGaleriSel Rize'yi birbirine kattı! İşte felaketin yürek yakan görüntüsü
Sel Rize'yi birbirine kattı! İşte felaketin yürek yakan görüntüsü
Rize'de son 24 saatte metrekareye düşen 250 kilogram yağış, sel ve heyelanlara yol açtı. Sel sularına kapılan Ali Uzun'un sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılırken, 11 kişi yaralı kurtarıldı, 2 ev çöktü, mahsur kalan 36 kişi de tahliye edildi. 12 köye ulaşımın sağlanamadığı kentte, yol ve köprüler çöktü, alt ve üst yapıda hasarlar oluştu, onlarca araç sele kapıldı. Kentte sel ve heyelan hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 14.07.2020 09:53Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 09:55