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Sel Rize'yi birbirine kattı! İşte felaketin yürek yakan görüntüsü

Rize'de son 24 saatte metrekareye düşen 250 kilogram yağış, sel ve heyelanlara yol açtı. Sel sularına kapılan Ali Uzun'un sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılırken, 11 kişi yaralı kurtarıldı, 2 ev çöktü, mahsur kalan 36 kişi de tahliye edildi. 12 köye ulaşımın sağlanamadığı kentte, yol ve köprüler çöktü, alt ve üst yapıda hasarlar oluştu, onlarca araç sele kapıldı. Kentte sel ve heyelan hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 14.07.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 09:55
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Sel Rize'yi birbirine kattı! İşte felaketin yürek yakan görüntüsü

Türkiye'nin en çok yağış alan ili Rize'yi sel ve heyelan vurdu. Kentte son 24 saatte metrekareye düşen 250 kilogram yağış nedeniyle dereler taştı, toprak kaymaları meydana geldi. Çayeli ve İkizdere ilçeleri, sele teslim oldu.

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Sel Rize'yi birbirine kattı! İşte felaketin yürek yakan görüntüsü

Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde Ali Uzun, sel sularına kapılarak kayboldu. Uzun'un yapılan arama çalışmalarında sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı.

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Sel Rize'yi birbirine kattı! İşte felaketin yürek yakan görüntüsü

Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde meydana gelen selden yaralı kurtarılan Havva Tüysüz (82) de tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sel ve heyelanlarda yaralanan 11 kişi de kurtarılarak hastanelerde tedaviye alındı. 12 köye ulaşılamayan ilçede 2 ev çöktü, mahsur kalan 6'sı çocuk 36 kişi de AFAD ve AKUT ekiplerince tahliye edildi. İlçede yol ve köprüler çöktü, alt ve üst yapıda hasarlar oluştu, onlarca araç ise selde hasar gördü.

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Sel Rize'yi birbirine kattı! İşte felaketin yürek yakan görüntüsü

HASAR, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Çayeli ilçesinde sel ve heyelanların neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. İlçede en fazla hasar, Eskipazar Mahallesi ile Madenli beldesinde meydana geldi.

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Sel Rize'yi birbirine kattı! İşte felaketin yürek yakan görüntüsü

Şairler Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, park halindeki araçlar suya gömüldü.