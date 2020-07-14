Sel Rize'yi birbirine kattı! İşte felaketin yürek yakan görüntüsü

Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde meydana gelen selden yaralı kurtarılan Havva Tüysüz (82) de tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sel ve heyelanlarda yaralanan 11 kişi de kurtarılarak hastanelerde tedaviye alındı. 12 köye ulaşılamayan ilçede 2 ev çöktü, mahsur kalan 6'sı çocuk 36 kişi de AFAD ve AKUT ekiplerince tahliye edildi. İlçede yol ve köprüler çöktü, alt ve üst yapıda hasarlar oluştu, onlarca araç ise selde hasar gördü.

