Şehit Üsteğmen Abdullah Köse son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Bordo Bereli Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin cenazesi, memleketi Ankara'da toprağa verildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı.