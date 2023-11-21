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Şehit Üsteğmen Abdullah Köse son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Bordo Bereli Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin cenazesi, memleketi Ankara'da toprağa verildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı.

Giriş Tarihi: 21.11.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 16:04
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Şehit Üsteğmen Abdullah Köse son yolculuğuna uğurlandı

Piyade Üsteğmen Abdullah Köse, dün Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta şehit oldu.

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Şehit Üsteğmen Abdullah Köse son yolculuğuna uğurlandı

10 PKK'LI KALLEŞ ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonda 10 terörist de etkisiz hale getirildi.

Şehit Köse'nin cenazesi, Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya getirildi.

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Şehit Üsteğmen Abdullah Köse son yolculuğuna uğurlandı

Şehit için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Şehit Üsteğmen Abdullah Köse son yolculuğuna uğurlandı

TÖRENDE KİMLER YER ALDI?

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı.

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Şehit Üsteğmen Abdullah Köse son yolculuğuna uğurlandı

BORDO BERELİ KAHRAMAN

Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine bordo beresi konuldu.