Şehit polis memuru Hakan Çetinkol son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri... İstanbul Esenyurt'ta 3 ay önce gerçekleştirilen bir operasyonda yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan polis memuru Hakan Çetinkol, memleketi Siirt'te toprağa verildi. Törende şehidin eşi, oğlu ve kızı katıldı. Şehidin oğlu babasına asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı.