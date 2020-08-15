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Şehit polis memuru Hakan Çetinkol son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri... İstanbul Esenyurt'ta 3 ay önce gerçekleştirilen bir operasyonda yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan polis memuru Hakan Çetinkol, memleketi Siirt'te toprağa verildi. Törende şehidin eşi, oğlu ve kızı katıldı. Şehidin oğlu babasına asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı.

Giriş Tarihi: 15.08.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 17:14
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Şehit polis memuru Hakan Çetinkol son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'dan cenazesi uçakla Siirt Havalimanı'na getirilen Şehit Çetinkol için burada tören düzenlendi.

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Şehit polis memuru Hakan Çetinkol son yolculuğuna uğurlandı

Çetinkol'un cenazesi daha sonra Kurtalan ilçesine götürüldü. Kurtalan Ulu Cami'de cenaze namazı kılınan Çetinkol'un cenazesi ilçeye bağlı Bağlıca köyünde defnedildi.

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Şehit polis memuru Hakan Çetinkol son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye omuz veren Vali Osman Hacıbektaşoğlu, şehidin babası Haydar Çetinkol ve yakınlarını teselli etti.

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Şehit polis memuru Hakan Çetinkol son yolculuğuna uğurlandı

Törene, şehidin annesi Dilşan, eşi Serap, oğlu Yusuf ve kızı Sümeyye Çetinkol ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Volkan İmişçi, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Kaymakam Vekili Resul Özdemir, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Şehit polis memuru Hakan Çetinkol son yolculuğuna uğurlandı