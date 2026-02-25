Şehit pilotumuz Binbaşı İbrahim Bolat'tan geriye bu kareler kaldı!

Balıkesir'de görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan kazanın ardından kahraman pilotumuzdan geriye hatıra fotoğrafları ve gökyüzüne adanmış bir ömür kaldı. Fotoğraflarda arka fonda yazan "Ey Ana!.. Eğer oğlun bir asuman aşkına tutulmuşsa… Bırak Uçsun!" ifadeleri de dikkatlerden kaçmadı.

Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan görev uçuşu için havalanan F-16 savaş uçağı, kalkıştan kısa süre sonra saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradı.

Uçak, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Karesi mevkisinde yol kenarına düştü. Enkaz geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede uçağın pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu belirlendi. Kaza sonrası otoyol çift taraflı olarak trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürdü.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir" ifadelerine yer verildi.

GÖKYÜZÜNE ADANMIŞ BİR ÖMÜR Vatan savunması için görev başında olan kahraman pilotumuzdan geriye üniformasıyla çekilmiş fotoğrafları, mesai arkadaşlarıyla verdiği kareler ve gurur dolu anılar kaldı.