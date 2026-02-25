CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Şehit pilotumuz Binbaşı İbrahim Bolat'tan geriye bu kareler kaldı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Balıkesir'de görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan kazanın ardından kahraman pilotumuzdan geriye hatıra fotoğrafları ve gökyüzüne adanmış bir ömür kaldı. Fotoğraflarda arka fonda yazan "Ey Ana!.. Eğer oğlun bir asuman aşkına tutulmuşsa… Bırak Uçsun!" ifadeleri de dikkatlerden kaçmadı.

Şehit pilotumuz Binbaşı İbrahim Bolat'tan geriye bu kareler kaldı! 1

Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan görev uçuşu için havalanan F-16 savaş uçağı, kalkıştan kısa süre sonra saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradı.

Şehit pilotumuz Binbaşı İbrahim Bolat'tan geriye bu kareler kaldı! 2

Uçak, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Karesi mevkisinde yol kenarına düştü. Enkaz geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede uçağın pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu belirlendi.

Kaza sonrası otoyol çift taraflı olarak trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürdü.

Şehit pilotumuz Binbaşı İbrahim Bolat'tan geriye bu kareler kaldı! 3

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir" ifadelerine yer verildi.

Şehit pilotumuz Binbaşı İbrahim Bolat'tan geriye bu kareler kaldı! 4

GÖKYÜZÜNE ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Vatan savunması için görev başında olan kahraman pilotumuzdan geriye üniformasıyla çekilmiş fotoğrafları, mesai arkadaşlarıyla verdiği kareler ve gurur dolu anılar kaldı.

Şehit pilotumuz Binbaşı İbrahim Bolat'tan geriye bu kareler kaldı! 5

Türk milletinin yüreğine ateş düşüren bu acı kayıp, bir kez daha vatan uğruna verilen fedakârlığın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Şehit pilotumuz Binbaşı İbrahim Bolat'tan geriye bu kareler kaldı! 6

"AZİZ KOMUTANIM MEKANIN CENNET OLSUN"

Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın mesai arkadaşları, sosyal medyadan duygusal mesajlar paylaştı. Kahraman pilot için yapılan paylaşımlarda "Aziz komutanım mekanın cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

Şehit pilotumuz Binbaşı İbrahim Bolat'tan geriye bu kareler kaldı! 7

"EY ANA!.. "

Öte yandan şehidimizin mesai arkadaşlarıyla çekildiği karede arka fonda yazan "Ey Ana!.. Eğer oğlun bir asuman aşkına tutulmuşsa… Bırak Uçsun!" ifadeleri de dikkatlerden kaçmadı.

Şehit pilotumuz Binbaşı İbrahim Bolat'tan geriye bu kareler kaldı! 8

Bu kareler, Bolat'ın vatanseverliği, disiplini ve mesleğine olan bağlılığını ölümsüzleştirirken, Türk milletinin yüreğinde derin bir acı ve gurur bıraktı.

Şehit pilotumuz Binbaşı İbrahim Bolat'tan geriye bu kareler kaldı! 9

İşte şehidimizden geriye kalan kareler...

Şehit pilotumuz Binbaşı İbrahim Bolat'tan geriye bu kareler kaldı! 10

İşte şehidimizden geriye kalan kareler...

Mobil uygulamalarımızı indirin