Şehit Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik’in vefatının üzerinden 6 yıl geçti

Saldırı sırasında, Eren Bülbül'ün üzerine kapanarak kendini siper eden 41 yaşındaki Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de şehadete ulaştı.

Evli ve iki çocuk babası Gedik, doğum günü olan 12 Ağustos'ta memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.