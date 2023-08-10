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Şehit Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in vefatının üzerinden 6 yıl geçti

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK'lı kalleşlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 6. yılında anılıyor. Bülbül ve Gedik'in isimleri, hatıra ormanı ve tünel gibi çeşitli mekanlarda yaşatılıyor.

Giriş Tarihi: 10.08.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 12:03
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Şehit Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik’in vefatının üzerinden 6 yıl geçti

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 6. yılında anılıyor.

Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002'de dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki evde büyüdü. Bülbül, Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulu'ndaki eğitiminin ardından eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam etti.

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Şehit Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik’in vefatının üzerinden 6 yıl geçti

Eren Bülbül, babası Hasan Bülbül'ün 2016'da vefatının ardından, her fırsatta köyünde ve yaylada yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağladı.

Kısa süren yaşamı boyunca annesi ve 12 kardeşiyle ekonomik zorluklar çeken Bülbül, çevresinde Trabzonspor'a tutkusu ve sevdasıyla tanınıyordu.

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Şehit Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik’in vefatının üzerinden 6 yıl geçti

Maçka kırsalındaki evlerinin bulunduğu alanda, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında ağır yaralanan Eren Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde şehadete erdi.

Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, babasının da kabrinin bulunduğu Köprüyanı Mahallesi'nde, evlerinin yakınındaki mezarlıkta toprağa verildi.

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Şehit Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik’in vefatının üzerinden 6 yıl geçti

Saldırı sırasında, Eren Bülbül'ün üzerine kapanarak kendini siper eden 41 yaşındaki Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de şehadete ulaştı.

Evli ve iki çocuk babası Gedik, doğum günü olan 12 Ağustos'ta memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik’in vefatının üzerinden 6 yıl geçti

"BİRİ DE ÇIKIP DEMİYOR Kİ EREN İYİ Kİ VARSIN"

Küçük yaşta şehadetiyle Türkiye'yi yasa boğan Eren Bülbül'ün sosyal medyadaki son fotoğrafları ve paylaşımları tüm Türkiye'nin hafızasında yer aldı.