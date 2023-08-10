10 Ağustos 2023, Perşembe
Şehit Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in vefatının üzerinden 6 yıl geçti
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK'lı kalleşlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 6. yılında anılıyor. Bülbül ve Gedik'in isimleri, hatıra ormanı ve tünel gibi çeşitli mekanlarda yaşatılıyor.
Giriş Tarihi: 10.08.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 12:03
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