Şehit Cennet Yiğit'in anı evini 20 bin kişi ziyaret etti! Bir Cennet gitti bin Cennet geliyor

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Kayserili Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, kızının doğumundan şehadetine kadar olan kişisel eşyalarını sergilediği anı evini, 20 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Cennet'in anı defterine "Senin gibi polis olacağız" yazan gençlerin aradan geçen 8 yılda polis olup kendilerini ziyarete geldiğini belirten şehit babası; "FETÖ'cü hainler sevinmesin. Biz bir ölür bin diriliriz. Bu dünyadan bir Cennet gitti ama arkadan binlerce Cennet geliyor" dedi.

ahaber.com.tr Giriş: 06.07.2024 08:22 Güncelleme: 06.07.2024 08:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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