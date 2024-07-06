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Şehit Cennet Yiğit'in anı evini 20 bin kişi ziyaret etti! Bir Cennet gitti bin Cennet geliyor

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Kayserili Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, kızının doğumundan şehadetine kadar olan kişisel eşyalarını sergilediği anı evini, 20 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Cennet'in anı defterine "Senin gibi polis olacağız" yazan gençlerin aradan geçen 8 yılda polis olup kendilerini ziyarete geldiğini belirten şehit babası; "FETÖ'cü hainler sevinmesin. Biz bir ölür bin diriliriz. Bu dünyadan bir Cennet gitti ama arkadan binlerce Cennet geliyor" dedi.

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 08:22 Güncelleme: 06.07.2024 08:22
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Şehit Cennet Yiğit’in anı evini 20 bin kişi ziyaret etti! Bir Cennet gitti bin Cennet geliyor

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Kayserili Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki baba ocağında, doğumundan şehadetine kadar olan kişisel eşyalarının sergilendiği anı evini şimdiye kadar 20 bin kişi ziyaret etti.

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Şehit Cennet Yiğit’in anı evini 20 bin kişi ziyaret etti! Bir Cennet gitti bin Cennet geliyor

Anı evindeki deftere "Senin gibi polis olacağız" yazan gençlerin, aradan geçen 8 yılda polis olup kendilerini ziyarete geldiğini belirten şehit babası Yahya Kemal Yiğit, "FETÖ'cü hainler sevinmesin. Biz bir ölür bin diriliriz. Bu dünyadan bir Cennet gitti ama arkadan binlerce Cennet geliyor" dedi.

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Şehit Cennet Yiğit’in anı evini 20 bin kişi ziyaret etti! Bir Cennet gitti bin Cennet geliyor

20 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ
Bünyan'da yaşayan Huriye ve Yahya Kemal Yiğit çifti, kızları Cennet Yiğit'in şehit düşmesinin ardından evlerinin alt katını anı evi yaptı.

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Şehit Cennet Yiğit’in anı evini 20 bin kişi ziyaret etti! Bir Cennet gitti bin Cennet geliyor

Yiğit çifti, hem 15 Temmuz'un unutulmaması hem de Cennet'in hatırasının yaşatılması için Cennet'ten geriye kalanları bu anı evinde sergiliyor. Anı evi, aradan geçen 8 yılda Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 20 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

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Şehit Cennet Yiğit’in anı evini 20 bin kişi ziyaret etti! Bir Cennet gitti bin Cennet geliyor

Şehit babası Yahya Kemal Yiğit, "Cennet'in anı evinde sadece Cennet'in fotoğrafları değil özel harekâtta şehit düşen 251 şehidimizin fotoğrafları ve biyografileri var. Anı evinde Cennet'in üniforması, patlamada kırılan telefonu, çeyizindeki eşyalar, nişanlandığında kesilen kurdelesi ve onu şehit eden hain pilotların F-16 uçağından attıkları misket bombası parçalarından oluşan 500 parça bulunuyor. Milletimizin şehidine sahip çıkması, Kayseri'den geçerken şehidin anı evini görmeden gitmeyelim demeleri, takdire şayan bir durum" diye konuştu.