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Haberler Galeri Şehir merkezine inen kurt sürüsü sokak köpeğini parçaladı! Dehşet dolu anlar böyle görüntüledi

Şehir merkezine inen kurt sürüsü sokak köpeğini parçaladı! Dehşet dolu anlar böyle görüntüledi

Son dakika haberine göre; Vahşi doğanın korkunç yüzü bu sefer Erzincan'da ortaya çıktı. Kış nedeniyle avlanmakta zorluk çeken ve aç kalan kurt sürüsü ilçe merkezinde sokak köpeğini parçalada. Dehşet dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 15.02.2021 10:28
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Şehir merkezine inen kurt sürüsü sokak köpeğini parçaladı! Dehşet dolu anlar böyle görüntüledi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulamayan kurt sürüsü Erzincan'ın Refahiye ilçesinde merkeze indi.

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Şehir merkezine inen kurt sürüsü sokak köpeğini parçaladı! Dehşet dolu anlar böyle görüntüledi

Yiyecek arayan kurt sürüsü sokakta bulunan köpeğe saldırdı.

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Şehir merkezine inen kurt sürüsü sokak köpeğini parçaladı! Dehşet dolu anlar böyle görüntüledi

Köpeği boğan kurtlar daha sonra sürükleyerek götürdü.

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Şehir merkezine inen kurt sürüsü sokak köpeğini parçaladı! Dehşet dolu anlar böyle görüntüledi

Dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Şehir merkezine inen kurt sürüsü sokak köpeğini parçaladı! Dehşet dolu anlar böyle görüntüledi