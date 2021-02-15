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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Şehir merkezine inen kurt sürüsü sokak köpeğini parçaladı! Dehşet dolu anlar böyle görüntüledi Şehir merkezine inen kurt sürüsü sokak köpeğini parçaladı! Dehşet dolu anlar böyle görüntüledi Son dakika haberine göre; Vahşi doğanın korkunç yüzü bu sefer Erzincan'da ortaya çıktı. Kış nedeniyle avlanmakta zorluk çeken ve aç kalan kurt sürüsü ilçe merkezinde sokak köpeğini parçalada. Dehşet dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Giriş Tarihi: 15.02.2021 10:28
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulamayan kurt sürüsü Erzincan'ın Refahiye ilçesinde merkeze indi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yiyecek arayan kurt sürüsü sokakta bulunan köpeğe saldırdı.
Köpeği boğan kurtlar daha sonra sürükleyerek götürdü.
Dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.