Şehir merkezine inen kurt sürüsü sokak köpeğini parçaladı! Dehşet dolu anlar böyle görüntüledi

Son dakika haberine göre; Vahşi doğanın korkunç yüzü bu sefer Erzincan'da ortaya çıktı. Kış nedeniyle avlanmakta zorluk çeken ve aç kalan kurt sürüsü ilçe merkezinde sokak köpeğini parçalada. Dehşet dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 15.02.2021 10:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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