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Şehir hastaneleri 3500 TL maaşla KPSS'siz işçi alacak! İşte istenen şartlar...

Şehir hastaneleri ile sağlık hizmetlerinde büyük yol katedildi. Otel konforunda odalara, en yüksek teknoloji donanımına sahip şehir hastaneleri yurdun dört bir yanında hizmete alınmaya başlandı. Şehir hastaneleri sağlıkta olduğu kadar istihdamda da önemli bir öneme sahip. Bulunduğu il ve ilçede istihdama büyük katkı veren şehir hastanelerine personel alımları sürüyor. Üstelik şehir hastanesinde işe girecek olan vatandaşlardan KPSS şartı da istenmiyor. 3500 TL maaşla personel alım ilanı birçok şehir hastanesi için yayımlandı. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak şehir hastaneleri personel alım şartları ve başvuru yöntemlerini sizler için derledik. İşte şehir hastaneleri personel alımı ile ilgili a'dan z'ye her şey...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 13:47 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 13:49
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Şehir hastaneleri 3500 TL maaşla KPSS'siz işçi alacak! İşte istenen şartlar...

Türkiye'nin büyük yatırımı şehir hastaneleri sağlık alanında vatandaşa büyük katkı sunuyor. Yüksek teknolojili şehir hastanelerinde vatandaşlar özel hastanelerin bile üzerinde bir konfor ile tedavi görüyor. Odalar otel odalarını andırırken, uzman kadroların donanımı da dikkat çekiyor. Şehir hastaneleri Türkiye'nin sağlık alanında çağ atlamasına katkı sunarken, bir katkıyı da istihdam alanında sunuyor. Şehir hastaneleri personel açığını yayımladığı iş ilanları ile gderiyor. Bu da birçok vatandaşa ekmek kapısı anlamına geliyor.Temizlik personelinden, hemşire ve doktora varana kadar birçok personel alım ilanı yayınlanıyor. Son olarak 3500 TL maaşla KPSS şartı aranmadan personel alınacağı duyuruldu. İşte işçi alımının detayları...

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Şehir hastaneleri 3500 TL maaşla KPSS'siz işçi alacak! İşte istenen şartlar...

PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

Personellerin yerine getirmesi gereken görevler sırasıyla açıklanırken adaylarda bulunması gereken başvuru şartları da açıklandı.

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tercihen Halk sağlığı ya da Epidemiyoloji alanında doktora/yüksek lisans yapmış olmak

Tercihen en az 2 sene halk sağlığı, toplum sağlığı, küresel sağlık alanlarında çalışmış olmak,

Tercihen okuma, yazma, konuşma orta seviye İngilizce bilmek,

Ekip çalışmasına yatkın olmak.

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Şehir hastaneleri 3500 TL maaşla KPSS'siz işçi alacak! İşte istenen şartlar...

ELAZIĞ ŞEHİR HASTANESİ – LABORATUVAR SORUMLUSU

Elazığ Şehir Hastanesi'ne Laboratuvar Sorumlusu alımı yapılacak. Sağlık Meslek Liseleri'nin Laboratuvar Teknisyenliği ile Meslek Yüksek Okulları'nın Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü ile Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji / Kimya bölümlerinden mezun adayların başvuracağı alımlara benzer pozisyonda en az 2 yıl çalışmış adaylar alınacak. Ayrıca diğer şartlara bakıldığında; Laboratuvar alt yapısı ve sistemleri konusunda deneyimli olan ve hastanede uygulanan otomasyon sistemlerine hakim, bilgisayar kullanımı konusunda (Microsoft Office ve laboratuvar uygulamalarını kullanabilen) tecrübeli adaylar başvuruda bulunabilecek. Ayrıca adayların organizasyon yeteneği yüksek ve iletişim becerilerinin kuvvetli olması ile ekip yönetiminde deneyimli olması aranan diğer şartlardan.

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Şehir hastaneleri 3500 TL maaşla KPSS'siz işçi alacak! İşte istenen şartlar...

KONYA ŞEHİR HASTANESİ – STERİLİZASYON YÖNETİCİSİ

Konya Şehir Hastanesi, Sterilizasyon Yöneticisi pozisyonunda personel alımı yapacak. Yönetici kadrosunda görev yapacak personelin lise ve lisans sağlık bölümünden, lisans eğitimi veren üniversitelerin 4 yıllık hemşirelik bölümünden veya hastane yönetimi bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Aranan diğer şartlara bakıldığında yöneticilik kabiliyetine sahip, iletişim yetenekleri yüksek, ekip yönetimi konusunda tecrübeli adayların başvuruları kabul edilecek.

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Şehir hastaneleri 3500 TL maaşla KPSS'siz işçi alacak! İşte istenen şartlar...

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ – KAN ALMA SEKRETERİ

Ankara Şehir Hastanesi, Kan Alma Sekreteri alımı yapacak. Personel alımına en az lise mezunu, tercihen tıbbi sekreterlik bölümünden mezun, adaylar başvuru yapabilecek. Benzer pozisyonda en az 3 yıl çalışmış adayların başvuruda bulunabileceği alımlarda HBYS/LBS sistemini bilen, Ankara'da ikamet eden ve bilgisayar kullanımı konusunda sıkıntı yaşamayan adayların başvuruları kabul edilecek.