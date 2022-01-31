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Şebnem hemşirenin şüpheli ölümünde flaş gelişme! O görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde geçen haziran ayında bir pansiyonun 3. katından düşerek yaşamını yitiren 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker'in ölümüne dair soruşturma sürecinde savcılık, olay yerinde keşif çalışması yaptı. Keşif anlarına dair cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde cansız mankenin aynı şekilde atıldığı görüldü. İşte flaş detaylar…

Giriş Tarihi: 31.01.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 15:42
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Şebnem hemşirenin şüpheli ölümünde flaş gelişme! O görüntüler ortaya çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 7 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Kadıköy'de bir pansiyonun üçüncü katından düşerek yaşamını yitiren hemşire Şebnem Köker'in ölümüne dair geçen aylarda olay yerinde keşif çalışması gerçekleştirildi.

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Şebnem hemşirenin şüpheli ölümünde flaş gelişme! O görüntüler ortaya çıktı

CANSIZ MANKEN AŞAĞI ATILDI

Keşif sırasında cansız manken pansiyonun üçüncü katından aşağıya bırakıldı.

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Şebnem hemşirenin şüpheli ölümünde flaş gelişme! O görüntüler ortaya çıktı

Bu sırada bir kişi cep telefonu kamerası ile kayıttaydı.

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Şebnem hemşirenin şüpheli ölümünde flaş gelişme! O görüntüler ortaya çıktı

Kamera görüntülerine cansız mankenin bırakıldığı anlar yansıdı.

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Şebnem hemşirenin şüpheli ölümünde flaş gelişme! O görüntüler ortaya çıktı

O anlar saniye saniye kaydedildi.