31 Ocak 2022, Pazartesi
Şebnem hemşirenin şüpheli ölümünde flaş gelişme! O görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde geçen haziran ayında bir pansiyonun 3. katından düşerek yaşamını yitiren 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker'in ölümüne dair soruşturma sürecinde savcılık, olay yerinde keşif çalışması yaptı. Keşif anlarına dair cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde cansız mankenin aynı şekilde atıldığı görüldü. İşte flaş detaylar…
Giriş Tarihi: 31.01.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 15:42
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