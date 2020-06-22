22 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sayıları her geçen yıl artıyor! Uzmanlar uyardı: Grup halinde dolaşın!

Sayıları her geçen yıl artıyor! Uzmanlar uyardı: Grup halinde dolaşın!

Karadeniz Bölgesi'nde sayılarında önceki yıllara oranla artış olduğu belirlenen ayılar, indikleri yayla ve mezralarda tehlike oluşturuyor. Yaylardaki turistik işletmelere dadanıp, tarım ürünlerine zarar veren ayılara karşı tedirgin olan bölge halkı, değnekle dolaşıp tedbir alırken, uzmanlar da ayı saldırılarına karşı doğada gürültülü ve gruplar halinde dolaşılmasını öneriyor.

Giriş Tarihi: 22.06.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 09:32
  • 1
  • 21
Sayıları her geçen yıl artıyor! Uzmanlar uyardı: Grup halinde dolaşın!

Doğu Karadeniz'de, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yapılan envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar, yerleşim yerlerinde tarım ürünlerine zarar verip, yaşam alanı için de tehlike oluşturuyor. Doğal yaşam alanlarında aç kalıp, yayla ve mezra alanlara yönelen ayılar, bölge halkını tedirgin ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Sayıları her geçen yıl artıyor! Uzmanlar uyardı: Grup halinde dolaşın!

Ayılardan tedirgin olanlar, değnek ve baltayla dolaşıp tedbir alırken, bazıları da 'davetsiz misafir' olarak nitelendirdikleri ayıların yaşam alanlarına yiyecek bırakıyor. Ayıların yiyecek arayışlarına ait anlar da bölgeye yerleştirilen foto kapan, güvenlik kameraları ve cep telefonları kameralarına yansıyor. Uzmanlar, bölgede olası ayı saldırılarında panik yapılmaması ve doğada gürültülü olup, grup halinde dolaşılması gerektiğini öneriyor.

  • 3
  • 21
Sayıları her geçen yıl artıyor! Uzmanlar uyardı: Grup halinde dolaşın!

'TEK GEZMEYİP, GÜRÜLTÜLÜ OLUNMALI'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, özellikle doğa gezilerinde gürültülü olunmasını tavsiye ederek, "Köyüne, yaylasına giden insanlar, tek başına ormana girip dolaşmamalılar. Görmedikleri kapalı bitki örtüsünün içerisine veya ağaç, çalı gibi alana girip tek başına yürümemeliler. Ayılar dere kenarlarında olabiliyorlar.

  • 4
  • 21
Sayıları her geçen yıl artıyor! Uzmanlar uyardı: Grup halinde dolaşın!

Onun için 'ormanın derinliklerine gireyim, tek başıma dolaşayım' demek yanlış. Arkasını görmedikleri yerlere, labirent araziler, kaya arkalarına dikkat ederek yaklaşılmalı. Biraz sesli gürültülü olmalılar, gördükleri bir açıklıksa oraya doğru gidebilirler. Ama görmedikleri bir şeye doğru gidip de birdenbire ayrı karşılaşmamaları için önlem almaları gerekiyor " dedi.

  • 5
  • 21
Sayıları her geçen yıl artıyor! Uzmanlar uyardı: Grup halinde dolaşın!

'ÇOK SEVİMLİ VE BİR O KADAR DA TEHLİKELİ'

Sazalanı Yaylası'nda turizm işletmecisi ve doğa tutkunu Mert Aslan, tedbirli oldukları ayıların yaşam alanlarına yiyecek bıraktıklarını söyleyerek, "Aslında biz onların yaşam alanlarını ihlal ediyoruz. Onlar aynı zamanda çok sevimli bir o kadar da tehlikeli canlılar.