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Sayıları her geçen yıl artıyor! Uzmanlar uyardı: Grup halinde dolaşın!
Karadeniz Bölgesi'nde sayılarında önceki yıllara oranla artış olduğu belirlenen ayılar, indikleri yayla ve mezralarda tehlike oluşturuyor. Yaylardaki turistik işletmelere dadanıp, tarım ürünlerine zarar veren ayılara karşı tedirgin olan bölge halkı, değnekle dolaşıp tedbir alırken, uzmanlar da ayı saldırılarına karşı doğada gürültülü ve gruplar halinde dolaşılmasını öneriyor.
Giriş Tarihi: 22.06.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 09:32
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