Sayıları her geçen yıl artıyor! Uzmanlar uyardı: Grup halinde dolaşın!

'ÇOK SEVİMLİ VE BİR O KADAR DA TEHLİKELİ'

Sazalanı Yaylası'nda turizm işletmecisi ve doğa tutkunu Mert Aslan, tedbirli oldukları ayıların yaşam alanlarına yiyecek bıraktıklarını söyleyerek, "Aslında biz onların yaşam alanlarını ihlal ediyoruz. Onlar aynı zamanda çok sevimli bir o kadar da tehlikeli canlılar.