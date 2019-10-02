Savulun Battal Gazi Geliyor filmindeki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini birçoğumuz defalarca izlemişizdir. Ancak eminiz ki bu izlediğiniz filmlerde yapılan hataları daha önce kimse fark edemedi. Güldüren hatalardan birisi de Yeşilçam'ın efsaneleri arasında gösterilen Savulun Battal Gazi Geliyor'dan. 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filminde gözlerden kaçan o hata, yıllar sonra ortaya çıktı! İşte başta Savulun Battal Gazi Geliyor olmak üzere Yeşilçam filmlerindeki güldüren hatalar...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 10:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





