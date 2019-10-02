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Savulun Battal Gazi Geliyor filmindeki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini birçoğumuz defalarca izlemişizdir. Ancak eminiz ki bu izlediğiniz filmlerde yapılan hataları daha önce kimse fark edemedi. Güldüren hatalardan birisi de Yeşilçam'ın efsaneleri arasında gösterilen Savulun Battal Gazi Geliyor'dan. 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filminde gözlerden kaçan o hata, yıllar sonra ortaya çıktı! İşte başta Savulun Battal Gazi Geliyor olmak üzere Yeşilçam filmlerindeki güldüren hatalar...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 10:47
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Savulun Battal Gazi Geliyor filmindeki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı!

Türk filmlerinde yıllar sonra fark edilen hatalar yıllar sonra fark ediliyor. Günümüzde çekilen filmlerdeki hataları gördükçe o günlerdeki imkanlar ile çekilen filmlerdeki bu hatalara aslında çok şaşırmamak gerek...

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Savulun Battal Gazi Geliyor filmindeki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı!

Yeşiçam'ın efsane dizilerinden 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

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Savulun Battal Gazi Geliyor filmindeki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı!

Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

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Savulun Battal Gazi Geliyor filmindeki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı!

Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.

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Savulun Battal Gazi Geliyor filmindeki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı!

Şövalyeleri tek tek öldüren Seyyit Battal, şövalye Boğa Anton (Sönmez Yıkılmaz) ile ormanda geziye çıkar.