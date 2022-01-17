Şaşkına çeviren olay! İstanbul’un ortasında 3 bin dolarlık sevgili soygunu: O anlar kamerada

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde sevgili olan 2 genç, sahibinin işyerinin önüne bıraktığı 3 bin dolar değerindeki "Badem" adlı Shiwawa türü köpeği seviyor gibi yaparak çaldı. Tuhaf olay saniye saniye kaydedilirken, sahibinin şikayeti üzerine hırsız çift, Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Badem ise sahibine verildi.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 11:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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