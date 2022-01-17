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Şaşkına çeviren olay! İstanbul’un ortasında 3 bin dolarlık sevgili soygunu: O anlar kamerada

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde sevgili olan 2 genç, sahibinin işyerinin önüne bıraktığı 3 bin dolar değerindeki "Badem" adlı Shiwawa türü köpeği seviyor gibi yaparak çaldı. Tuhaf olay saniye saniye kaydedilirken, sahibinin şikayeti üzerine hırsız çift, Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Badem ise sahibine verildi.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 11:56
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Şaşkına çeviren olay! İstanbul’un ortasında 3 bin dolarlık sevgili soygunu: O anlar kamerada

Şaşkına çeviren olay! İstanbul'un Kağıthane ilçesi Ortabayır Mahallesi'nde yaşanan tuhaf olayda, yatak almak için cadde üzerindeki bir işyerinin önüne gelen Nevzat K., hemen hemen yedi senedir sahibi olduğu 3 bin dolarlık "Badem" adlı Shiwawa cinsi köpeğini dükkanın önüne bıraktı.

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Şaşkına çeviren olay! İstanbul’un ortasında 3 bin dolarlık sevgili soygunu: O anlar kamerada

Bir müddet sonra kapalı kasa bir minibüsten inen genç çift, yürüyerek işyerinin önüne geldi. Buradaki sevimli köpeği gören genç kız, köpeği kucağına alıp sevmeye başladı.

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Şaşkına çeviren olay! İstanbul’un ortasında 3 bin dolarlık sevgili soygunu: O anlar kamerada

Ardından da genç kız çevresini kontrol ettikten sonra sevgilisi de köpeği severek götürerek geldikleri araca bindi.

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Şaşkına çeviren olay! İstanbul’un ortasında 3 bin dolarlık sevgili soygunu: O anlar kamerada

SEVİYOR GİBİ ÇÖZÜKÜP ALIP GÖTÜRDÜLER

İlginç hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın köpeği kucağına aldığı, genç kızın ise bir süre köpeği sevdiği görülüyor.

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Şaşkına çeviren olay! İstanbul’un ortasında 3 bin dolarlık sevgili soygunu: O anlar kamerada

Genç adam köpekle birlikte yürüdüğünün yansıdığı görüntülerde, diğer şüphelinin ise sık sık arkasını dönerek işyerine baktığı, sonrasında da diğer şüphelinin yanına gittiği, ikilinin birlikte uzaklaştığı görüldü.