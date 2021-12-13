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Haberler Galeri Şaşkına çeviren olay! Bakın çikolatanın içinden ne çıktı? ‘Tiksindim, hayatım boyunca yemek istemiyorum’

Şaşkına çeviren olay! Bakın çikolatanın içinden ne çıktı? ‘Tiksindim, hayatım boyunca yemek istemiyorum’

Şaşkına çeviren olay Çanakkale'de yaşandı. Bir market zincirinden anne ile kızın aldıkları bitter çikolatanın içerisinden çıkan şey aileyi şaşkına çevirdi. Yalnızca ölçülü bir şekilde bitter çikolata yiyebilen diyabet hastası olan küçük kız, artık çikolatan tiksindiğini söyledi. Peki çikolatanın içinden ne çıktı? İşte 'bu kadarına da pes' dedirten olayın detayları…

İHA
Giriş Tarihi: 13.12.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 12:32
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Şaşkına çeviren olay! Bakın çikolatanın içinden ne çıktı? ‘Tiksindim, hayatım boyunca yemek istemiyorum’

Olay, dün Çanakkale Barbaros Mahallesi'nde yaşandı.

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Şaşkına çeviren olay! Bakın çikolatanın içinden ne çıktı? ‘Tiksindim, hayatım boyunca yemek istemiyorum’

Kızı ile beraber zincir marketin şubesine giden iki çocuk annesi Serpil Cesur (40) sadece bitter çikolata yiyebilen tip-1 diyabet hastası kızı Nisanur Cesur (8) için çikolata aldı.

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Şaşkına çeviren olay! Bakın çikolatanın içinden ne çıktı? ‘Tiksindim, hayatım boyunca yemek istemiyorum’

ÇİKOLATANIN İÇİNDE GÖRÜNCE ŞOKE OLDULAR

Daha sonra eve gelen anne Cesur, şeker ölçümü yapıldıktan sonra kızına çikolatayı verdi. Nisanur Cesur çikolatayı ısırdıktan sonra içerisinde bir şey olduğunu fark etti ve durumu annesine söyledi.

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Şaşkına çeviren olay! Bakın çikolatanın içinden ne çıktı? ‘Tiksindim, hayatım boyunca yemek istemiyorum’

Annesi çikolatayı inceleyince çikolatanın içerisinden poşet parçası olduğunu gördü. Serpil Cesur, konuyu eşi Hakan Cesur'la paylaştı. Baba Cesur, çikolatanın fotoğraflarını göndererek gerekli kurumlara şikayette bulundu.

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Şaşkına çeviren olay! Bakın çikolatanın içinden ne çıktı? ‘Tiksindim, hayatım boyunca yemek istemiyorum’

"ARTIK KIZIM O ÇİKOLATAYI DA YİYEMİYOR"

Çikolatanın içerisine poşetin nasıl girdiğini anlamadıklarını belirten Serpil Cesur, "Kızım rahatsızlığından dolayı sadece bitter çikolata yiyebiliyor. En son aldığımız çikolatada bir problem çıktı. Artık kızım o çikolatayı da yiyemiyor maalesef. Nasıl olduğunu bizde anlamadık ama çikolatanın içerisine üretim aşamasında poşet girmiş" dedi.