13 Aralık 2021, Pazartesi
Şaşkına çeviren olay! Bakın çikolatanın içinden ne çıktı? ‘Tiksindim, hayatım boyunca yemek istemiyorum’
Şaşkına çeviren olay Çanakkale'de yaşandı. Bir market zincirinden anne ile kızın aldıkları bitter çikolatanın içerisinden çıkan şey aileyi şaşkına çevirdi. Yalnızca ölçülü bir şekilde bitter çikolata yiyebilen diyabet hastası olan küçük kız, artık çikolatan tiksindiğini söyledi. Peki çikolatanın içinden ne çıktı? İşte 'bu kadarına da pes' dedirten olayın detayları…
Giriş Tarihi: 13.12.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 12:32
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