Şaşkına çeviren olay! Bakın çikolatanın içinden ne çıktı? ‘Tiksindim, hayatım boyunca yemek istemiyorum’

"ARTIK KIZIM O ÇİKOLATAYI DA YİYEMİYOR"

Çikolatanın içerisine poşetin nasıl girdiğini anlamadıklarını belirten Serpil Cesur, "Kızım rahatsızlığından dolayı sadece bitter çikolata yiyebiliyor. En son aldığımız çikolatada bir problem çıktı. Artık kızım o çikolatayı da yiyemiyor maalesef. Nasıl olduğunu bizde anlamadık ama çikolatanın içerisine üretim aşamasında poşet girmiş" dedi.