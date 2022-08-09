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Sarıyer'de eski koca dehşeti! Boşandığı karısı ve sevgilisine neler yaptı neler

Sarıyer'de telefonda tartıştığı eski eşiyle sevgilisini çağıran eski koca, silahla dehşet saçtı. Çifti bacaklarından vurarak yaralayan şahıs, silahın kabzasıyla kafasına vurup darp ettiği bir şahsın da aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı. Dehşet anları kameralara yansırken, polis kimliğini tespit ettiği şahsın peşine düştü.

Giriş Tarihi: 09.08.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 11:32
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Sarıyer’de eski koca dehşeti! Boşandığı karısı ve sevgilisine neler yaptı neler

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 01.15 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce Taner A. (37) ve Seher A. (30) birbirlerinden boşandı.

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Sarıyer’de eski koca dehşeti! Boşandığı karısı ve sevgilisine neler yaptı neler

Seher A., bir süre sonra temizlik görevlisi Yaşar Ç. (42) ile ilişki yaşamaya başladı. Bunu öğrenen Taner A., telefonda tartıştığı eski eşi, sevgilisi ve arkadaşları kuaför Bedir C.'yi (40) semtteki bir caddeye çağırdı.

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Sarıyer’de eski koca dehşeti! Boşandığı karısı ve sevgilisine neler yaptı neler

Tartışmanın ardından taraflar buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattı. Görüşmenin ardından Seher A., sevgilisi Yaşar Ç. ve arkadaşları Bedir C. ile caddeye gelerek aracını park edip eski kocasını beklemeye başladı.

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Sarıyer’de eski koca dehşeti! Boşandığı karısı ve sevgilisine neler yaptı neler

ÖNCE VURDU SONRA KOVALAYIP YAKIN MESAFEDEN BİR DAHA ATEŞ ETTİ
Cadde üzerinde buluşan Seher A. ve Taner A. arasında tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Taner A. belindeki tabancayı çıkartarak eski eşi Seher A. ve sevgilisi Yaşar Ç.'yi tabanca ile yaraladı. Yaralanan Yaşar Ç., can havliyle kaçmak isterken, Taner A. peşinden koşarak acımasızca yaralı şahsa tekme atarak yakın mesafeden de bir el ateş etti.

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Sarıyer’de eski koca dehşeti! Boşandığı karısı ve sevgilisine neler yaptı neler

Eski eşini ve sevgilisini tabanca ile vuran saldırgan, daha sonra araca yönelerek araç içerisinde bekleyen Bedir C.'yi ise tabancanın kabzasıyla darp edip araçtan indirdi. Eski koca Taner A., Bedir C.'nin içinde beklediği aracı gasp ederek olay yerinden kaçtı.