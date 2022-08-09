Sarıyer’de eski koca dehşeti! Boşandığı karısı ve sevgilisine neler yaptı neler

ÖNCE VURDU SONRA KOVALAYIP YAKIN MESAFEDEN BİR DAHA ATEŞ ETTİ

Cadde üzerinde buluşan Seher A. ve Taner A. arasında tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Taner A. belindeki tabancayı çıkartarak eski eşi Seher A. ve sevgilisi Yaşar Ç.'yi tabanca ile yaraladı. Yaralanan Yaşar Ç., can havliyle kaçmak isterken, Taner A. peşinden koşarak acımasızca yaralı şahsa tekme atarak yakın mesafeden de bir el ateş etti.