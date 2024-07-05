Saplantılı aşık hayatını kabusa çevirdi! Maille ölüm tehdidine soruşturma

ISRARLI MESAJLARI ENGELLEDİ

Ancak kız arkadaşını sevdiği gerekçesiyle Abdülhamid Y., bu duruma karşı çıkarak tekrar beraber olmak için ısrarla genç kadınla iletişim kurmaya çalıştı. Israrlı takipten kurtulmak isteyen Zişan Ö., ise eski erkek arkadaşının cep telefonu numarasını engelledi. Bu duruma çok sinirlenen genç adam öfkeye kapılarak hakaret ve tehdit içerikli mesajlar atmaya başladı.