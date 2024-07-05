Saplantılı aşık hayatını kabusa çevirdi! Maille ölüm tehdidine soruşturma
İstanbul'da 2 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşından tehdit ve hakaret gören Zişan Ö. (24) ayrılınca başına gelmeyen kalmadı. Telefonunu engellediği erkek arkadaşı, çevresinden bulduğu 16 adet farklı numara ve 3 mail hesabıyla binlerce mesaj attı.
ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024
07:52
Güncelleme: 05.07.2024
07:53
İstanbul'da 2 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşından tehdit ve hakaret gören genç kadın ayrılınca başına gelmeyen kalmadı. Zişan Ö. (24) isimli genç kadın, birlikte olduğu erkek arkadaşı Abdülhamid Y.'den (28) ayrılma kararı aldı. İddiaya göre uzun zamandır tehdit ve hakaretlere maruz kalan Zişan Ö., bu duruma son vermek istemişti.
ISRARLI MESAJLARI ENGELLEDİ Ancak kız arkadaşını sevdiği gerekçesiyle Abdülhamid Y., bu duruma karşı çıkarak tekrar beraber olmak için ısrarla genç kadınla iletişim kurmaya çalıştı. Israrlı takipten kurtulmak isteyen Zişan Ö., ise eski erkek arkadaşının cep telefonu numarasını engelledi. Bu duruma çok sinirlenen genç adam öfkeye kapılarak hakaret ve tehdit içerikli mesajlar atmaya başladı.
16 FARKLI NUMARA VE 3 MAİLDEN BİNLERCE TEHDİT MESAJI Sabah'ın haberine göre Eski kız arkadaşına ulaşamayan genç adam toplamda 16 farklı numarayla kız arkadaşına engeli kaldırması için mesajlar göndermeye başladı.
Tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gelmeye başlayınca numaraları engelleyen Zişan Ö., bu kez mailine gelen mesajlarla şoke oldu. Genç kadın binlerce mesaj sonrası savcılığa başvurarak eski erkek arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu.
ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMAYA BAŞLADI Savcılığa yapılan suç duyurusunda şüpheli şahısla 2 yıldır birlikteliği olduğunu, ilişki süresi boyunca sözlü tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu anlattı.