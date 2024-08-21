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Sapından çöpüne kadar hem şifa hem para kaynağı! Asya ülkeleri almak için sıraya giriyor bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor

Hasat zamanının gelmesi ile üreticiler kolları sıvadı. Anadolu'nun bağrında yetiştirilen bu ürün sayesinde yıllık 4.5 milyon TL satış yapılıyor. Ürünün kendisi başlı başına şifa kaynağıyken hem sapı hem de çekirdeği bile öyle bir para ediyor ki bu durum bölge halkına ek gelir olmuş durumda. Bu yıl elde edilen 14 ton ürün Asya ülkesine gönderildi ve ciddi bir gelir elde edildi. Gelir kaynağı olan bu üründen öyle şeyler elde ediliyor ki duyan şaşırıp kalıyor.

Giriş Tarihi: 21.08.2024 00:05 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 00:21
Sapından çöpüne kadar hem şifa hem para kaynağı! Asya ülkeleri almak için sıraya giriyor yıllık 4.5 milyon TL’lik gelir elde ettiler

Bozkırın verimli topraklarında hasat vakti gelince üreticiler emeklerinin karşılığını almak için bahçelerine indi. Türlü türlü emekler verilerek yetiştirilen bir ürün var ki hem gelir kaynağı hem çöpüne kadar değerli hem de yurt dışına ihraç ediliyor.

Sapından çöpüne kadar hem şifa hem para kaynağı! Asya ülkeleri almak için sıraya giriyor yıllık 4.5 milyon TL’lik gelir elde ettiler

Üstelik pek çok yararı olan ve üreticilerin ciddi kazanç sağladığı bu ürünün her çeşidi para ediyor. 164 dönümde ekilen bu ürün bölgedeki vatandaşlara gelir kaynağı oldu ve bu yıl 14 ton toplandı.

Sapından çöpüne kadar hem şifa hem para kaynağı! Asya ülkeleri almak için sıraya giriyor yıllık 4.5 milyon TL’lik gelir elde ettiler

4 yıl önce164 dönüm arazi üzerine bir şirket aracılığı ile kurulan ve 4 ayrı cins ürünün üretildiği bahçe, bölgede halkının da geçim kaynağı oldu. 14 tonun üzerinde hasadın yapıldığı bahçede özellikle kadınlar ve üniversite öğrencileri olmak üzere 35-40 kişiye istihdam sağlandı.

Sapından çöpüne kadar hem şifa hem para kaynağı! Asya ülkeleri almak için sıraya giriyor yıllık 4.5 milyon TL’lik gelir elde ettiler

Çalışanlar ürün hasadından ayıklanıp kurutulmasına, temizliğinden paketlenmesine kadar birçok aşamada çalışarak aile ekonomilerine katkı sağlamaya başladı. Beldede kurulan bahçede üretilen ve hasadı yapılan 14 tonun üzerindeki ürün, bir şirket aracılığıyla Japonya'ya ihraç edildi.

Sapından çöpüne kadar hem şifa hem para kaynağı! Asya ülkeleri almak için sıraya giriyor yıllık 4.5 milyon TL’lik gelir elde ettiler

Ürünlerin bir kısmı ise gelen talep üzerine kurutulduktan sonra meyvesi, çekirdeği ve sap kısmı Japonya'ya gönderildi. Japonya'ya 4.5 milyon lira üzerinde bir satışın yapıldığı ürün ülke ekonomisine de katkı sağladı.