21 Ağustos 2024, Çarşamba
Sapından çöpüne kadar hem şifa hem para kaynağı! Asya ülkeleri almak için sıraya giriyor bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor
Hasat zamanının gelmesi ile üreticiler kolları sıvadı. Anadolu'nun bağrında yetiştirilen bu ürün sayesinde yıllık 4.5 milyon TL satış yapılıyor. Ürünün kendisi başlı başına şifa kaynağıyken hem sapı hem de çekirdeği bile öyle bir para ediyor ki bu durum bölge halkına ek gelir olmuş durumda. Bu yıl elde edilen 14 ton ürün Asya ülkesine gönderildi ve ciddi bir gelir elde edildi. Gelir kaynağı olan bu üründen öyle şeyler elde ediliyor ki duyan şaşırıp kalıyor.
Giriş Tarihi: 21.08.2024 00:05 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 00:21