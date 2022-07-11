11 Temmuz 2022, Pazartesi
Sapanca’da trafik kazası! Araçlardan savrulan parçalarla oynayan çocuğa polisin şefkati duygulandırdı
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 2 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında üçü çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Polisin, kazayı yarasız atlatan ve hiçbir şeyden habersiz bir halde otomobillerden savrulan parçalarla oyun oynayan iki yaşlarındaki bir kız çocuğuna sevgi göstererek ilgilenmesi de gözlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 11.07.2022 19:24
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