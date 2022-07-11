Sapanca’da trafik kazası! Araçlardan savrulan parçalarla oynayan çocuğa polisin şefkati duygulandırdı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 2 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında üçü çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Polisin, kazayı yarasız atlatan ve hiçbir şeyden habersiz bir halde otomobillerden savrulan parçalarla oyun oynayan iki yaşlarındaki bir kız çocuğuna sevgi göstererek ilgilenmesi de gözlerden kaçmadı.

İHA Giriş Tarihi: 11.07.2022 19:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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