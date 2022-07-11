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Haberler Galeri Sapanca’da trafik kazası! Araçlardan savrulan parçalarla oynayan çocuğa polisin şefkati duygulandırdı

Sapanca’da trafik kazası! Araçlardan savrulan parçalarla oynayan çocuğa polisin şefkati duygulandırdı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 2 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında üçü çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Polisin, kazayı yarasız atlatan ve hiçbir şeyden habersiz bir halde otomobillerden savrulan parçalarla oyun oynayan iki yaşlarındaki bir kız çocuğuna sevgi göstererek ilgilenmesi de gözlerden kaçmadı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.07.2022 19:24
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Sapanca’da trafik kazası! Araçlardan savrulan parçalarla oynayan çocuğa polisin şefkati duygulandırdı

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi mevkiinde gerçekleşti.

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Sapanca’da trafik kazası! Araçlardan savrulan parçalarla oynayan çocuğa polisin şefkati duygulandırdı

Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için İstanbul'dan Uşak'a doğru yola koyulan O.D. hakimiyetindeki 59 PK 055 plakalı araç, aynı yönde önünde 2 aracın çarpışması sonucu gerçekleşen maddi hasarlı kazayı görerek hızını azalttı.

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Sapanca’da trafik kazası! Araçlardan savrulan parçalarla oynayan çocuğa polisin şefkati duygulandırdı

Bu esnada arkadan gelmekte olan M.S. idaresindeki 34 ESD 514 plakalı otomobil ise yavaşlayan 59 PK 055 plakalı otomobile arkadan çarptı.

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Sapanca’da trafik kazası! Araçlardan savrulan parçalarla oynayan çocuğa polisin şefkati duygulandırdı

5 YARALI

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerde bulunan O.D.'nin eşi B.D. ile 6 yaşındaki çocukları A.D. ve diğer araç sürücüsü M.S.'nin eşi S.S. ile birlikte Ö.Y.S. ve A.H.S. isimli çocukları olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

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Sapanca’da trafik kazası! Araçlardan savrulan parçalarla oynayan çocuğa polisin şefkati duygulandırdı

Sürücüler kazayı yara almadan atlattı.