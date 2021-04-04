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04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Şans eseri ormanda bulundu! O bölgeye kimsenin girilmesine izin verilmiyor Şans eseri ormanda bulundu! O bölgeye kimsenin girilmesine izin verilmiyor Amerika kıtasının keşfedilmesinin üzerinden 500 yıla yakın süre geçmesine rağmen hala tamamı keşfedilememiş olan yerli halkların en büyüğü olan Yanomamiler gazeteciler tarafından görüntülendi. Dış dünyayla bağlantı kurmamış kamplara sahip olan Yanomamiler görenleri şaşırtıyor. Giriş Tarihi: 04.04.2021 10:48
Amerika kıtasının keşfedilmesinin üzerinden 500 yıla yakın süre geçmesine rağmen hala tamamı keşfedilememiş olan yerli halkların en büyüğü olan Yanomamiler, dış dünyayla bağlantı kurmamış kamplara sahip.
GALERİ DEVAM EDİYOR
20. yüzyılın sonlarından itibaren Yanomamilerin yaşam alanlarını ve yaşamlarını tehdit edenler ise, kaçak maden arayan İspanyol kökenli altın avcıları.
Afrika'daki ve Ortadoğu 'daki benzer büyüklükteki kabilelerle benzer geleneklere sahip olan Yanonamilerde evlilik, ailelerin uygun gördüğü kişilerle yapılabiliyor.
Kadınların çocuklarla ve kamplardaki bahçelerle ilgilendiği kabilede erkekler avcılık ve balıkçılık görevini üstlenmekte.
Kabilenin yaşlıları küçük çocukların eğitimini üstlenmekte. Böylece geleneklerini ve yaşamak için gerekli bilgileri nesilden nesile aktarıyorlar.