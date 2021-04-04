Şans eseri ormanda bulundu! O bölgeye kimsenin girilmesine izin verilmiyor

Amerika kıtasının keşfedilmesinin üzerinden 500 yıla yakın süre geçmesine rağmen hala tamamı keşfedilememiş olan yerli halkların en büyüğü olan Yanomamiler gazeteciler tarafından görüntülendi. Dış dünyayla bağlantı kurmamış kamplara sahip olan Yanomamiler görenleri şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 04.04.2021 10:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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