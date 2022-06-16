18 Haziran 2022, Cumartesi
Şanlıurfa’dan hayranlık uyandıran görüntüler! “Sakin şehir” Halfeti, doğal güzellikleriyle turistleri kendine çekiyor
Şanlıurfa'da doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan "Sakin şehir" Halfeti, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Güneydoğu bozkırının ortasında yer alan ve Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan Halfeti, hem tarihi hem de doğasıyla adeta kart postallık görüntüler sergiliyor. İşte o muhteşem manzaralar...
Giriş Tarihi: 16.06.2022 13:40 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022 13:44
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