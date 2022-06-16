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Şanlıurfa’dan hayranlık uyandıran görüntüler! “Sakin şehir” Halfeti, doğal güzellikleriyle turistleri kendine çekiyor

Şanlıurfa'da doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan "Sakin şehir" Halfeti, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Güneydoğu bozkırının ortasında yer alan ve Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan Halfeti, hem tarihi hem de doğasıyla adeta kart postallık görüntüler sergiliyor. İşte o muhteşem manzaralar...

Giriş Tarihi: 16.06.2022 13:40 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022 13:44
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Şanlıurfa’dan hayranlık uyandıran görüntüler! “Sakin şehir” Halfeti, doğal güzellikleriyle turistleri kendine çekiyor

Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Baraj gölü altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, kart postallık görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.

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Şanlıurfa’dan hayranlık uyandıran görüntüler! “Sakin şehir” Halfeti, doğal güzellikleriyle turistleri kendine çekiyor

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da nitelendirilen Halfeti, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

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Şanlıurfa’dan hayranlık uyandıran görüntüler! “Sakin şehir” Halfeti, doğal güzellikleriyle turistleri kendine çekiyor

Ziyaretçiler baraj gölünde gerçekleştirilen tekne turlarıyla, büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti", birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale ile su altında kalan caminin minaresini ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi'ni görme fırsatı buluyor.

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Şanlıurfa’dan hayranlık uyandıran görüntüler! “Sakin şehir” Halfeti, doğal güzellikleriyle turistleri kendine çekiyor

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin akınına uğrayan ilçede, özellikle hafta sonları yoğunluk oluşuyor.

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Şanlıurfa’dan hayranlık uyandıran görüntüler! “Sakin şehir” Halfeti, doğal güzellikleriyle turistleri kendine çekiyor

Ziyaretçiler, tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan tescilli karagül ile son dönemde adından söz ettiren yeşil gülü yakından görebiliyor.