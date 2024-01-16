Şanlıurfa’da sokak köpeği terörü! 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit ölümden döndü | Vücudunu parçaladılar

"OLAY YERİNE GİTTİĞİMDE KIZIM PERİŞAN HALDEYDİ"

Gündüz vakti yaşanan köpek saldırısına tepki gösteren ve önlem alınmasını isteyen 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit'in babası Mehmet Koçyiğit, "Sokak köpekleri benim çocuğum dışında 2 çocuğu daha ısırdı. Ben evdeydim, komşular çağırdı çocuğunu köpek ısırmış diye. Ben gittim çocuk perişan vaziyetteydi. Çocuğuma yetiştiğim zaman bayılmıştı. Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Suruç Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve dikiş yapıldı" dedi.