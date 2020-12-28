Şanlıurfa'da pandemide tenisle tanışan köylüler kendi yaptıkları kortta raket sallıyor

Viranşehir'de beden eğitimi öğretmeni sayesinde tenisle tanışan köylüler kendi yaptıkları kortta yöresel kıyafetleriyle tenis oynuyor. Öğretmen Yusuf Avcıbaşı, "Köy halkı tenisi sevdi. Şu anda imkan ve malzeme eksikliğimiz var, onları bir şekilde temin edebilirsek tenisin çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum" dedi.