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Şanlıurfa'da pandemide tenisle tanışan köylüler kendi yaptıkları kortta raket sallıyor

Viranşehir'de beden eğitimi öğretmeni sayesinde tenisle tanışan köylüler kendi yaptıkları kortta yöresel kıyafetleriyle tenis oynuyor. Öğretmen Yusuf Avcıbaşı, "Köy halkı tenisi sevdi. Şu anda imkan ve malzeme eksikliğimiz var, onları bir şekilde temin edebilirsek tenisin çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 16:36
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Şanlıurfa'da pandemide tenisle tanışan köylüler kendi yaptıkları kortta raket sallıyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde beden eğitimi öğretmeni sayesinde tenisle tanışan köylüler kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallıyor.

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Şanlıurfa'da pandemide tenisle tanışan köylüler kendi yaptıkları kortta raket sallıyor

Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 100 haneli Sarıbal Mahallesi sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle köylerinden dışarı çıkmayınca boş zamanları için arayışa girdi.

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Şanlıurfa'da pandemide tenisle tanışan köylüler kendi yaptıkları kortta raket sallıyor

Doğduğu mahallenin ortaokulunda 4 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı, köylülerin bu zamanlarını sağlıklı ve kaliteli bir şekilde değerlendirmesi için onları spora yönlendirmeye karar verdi.

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Şanlıurfa'da pandemide tenisle tanışan köylüler kendi yaptıkları kortta raket sallıyor

İlk önce voleybol oynamaya başlayan mahalle sakinleri, pandemideki artan vakaların ardından sosyal mesafeye uygun olan tenis ile tanıştı.

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Şanlıurfa'da pandemide tenisle tanışan köylüler kendi yaptıkları kortta raket sallıyor

Kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahaya yöresel kıyafetleri olan şalvar ve poşu ile ayak basan köylülerin en gözde sporu kısa sürede öğrendikleri tenis oldu.