Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Gökpınar Gölü'nde daldı

Varank, ilk ciddi dalış deneyimi olacağını da belirterek, çevresindekilere, "Bir şey olursa kurtarın ama ha!" diyerek espri yaptı. Göle girdiği sırada üşüdüğünü söyleyen Varank, "İnşallah rahat bir dalış olur. Bütün bunları Sivas'ın tanıtımı için yapıyoruz. Şu anda Gürün Gökpınar Gölü'ndeyiz. Bu muhteşem güzelliği Türkiye'ye ve tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.