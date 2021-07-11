Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Gökpınar Gölü'nde daldı
Berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle doğal akvaryum olarak adlandırılan Sivas'taki Gökpınar Gölü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da dikkatini çekti. Bölgeyi ziyarete giden Bakan Varank Gökpınar Gölü'nde dalış gerçekleştirdi.
Giriş Tarihi: 11.07.2021
11:52 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
11:53
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum" olarak adlandırılan Gökpınar Gölü'nde dalış gerçekleştirdi.
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Bakan Varank, kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar Gölü Doğal Yaşam Parkı'nın açılışını yaptı. Açılışın ardından Bakan Varank, Sivas Valisi Salih Ayhan, AFAD İl Müdürlüğü ve Sivas Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleriyle göle daldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, turkuaz rengiyle görenleri kendine hayran bırakan gölün kıyısında dalış kıyafetlerini giydikten sonra, deniz seviyesinden 1470 metre yükseklikte bulunan Gökpınar Gölü'nde hocalar eşliğinde heyecanlı bir dalış deneyimi yaşadı.
Dalış öncesinde heyecanlı olduğunu ifade eden Varank, "Gürün Gökpınar Gölü Sivas'ın nazar boncuğu, yerden kaynayan sular ve gölün görüntüsü insanı cezbediyor. Buranın çevre düzenlemesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 4 milyon liralık yatırımla yaptı. Burası bazı aylar 25 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Biz, aylık 50 bin, 100 bin insana ev sahipliği yapsın istiyoruz." dedi.
Varank, ilk ciddi dalış deneyimi olacağını da belirterek, çevresindekilere, "Bir şey olursa kurtarın ama ha!" diyerek espri yaptı. Göle girdiği sırada üşüdüğünü söyleyen Varank, "İnşallah rahat bir dalış olur. Bütün bunları Sivas'ın tanıtımı için yapıyoruz. Şu anda Gürün Gökpınar Gölü'ndeyiz. Bu muhteşem güzelliği Türkiye'ye ve tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.