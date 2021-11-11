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Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i katletti! Can Göktuğ Boz'un avukat annesi oğlunu bu sözlerle savundu
İstanbul'da uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını yitiren mimar Başak Cengiz'in (28) cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'i kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek, "Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır. Toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın vakti gelmiştir ve dahi geçmektedir" dedi. Boz'un avukat olan annesi Ayşe Nejla Yomraloğlu da hakimlikte oğlunun 14 yaşından beri psikolojik tedavi gördüğünü öne sürerek gözetim altında tedavisinin yapılmasını talep etti.
Giriş Tarihi: 11.11.2021 14:21Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 15:31