Samsun'daki sel felaketinin izleri gün ağarınca ortaya çıktı! Araçlar ters dönüp birbirine girdi

İlçede kolluk kuvvetleri, belediye ekipleri ve askerlerin de destek verdiği çalışmalarda çamurla kaplanan cadde ve sokaklar iş makineleriyle temizleniyor. Sel sularının sürüklediği ve kullanılamaz hale gelen araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılırken, su basan iş yerlerinde tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Samsun'un farklı ilçelerinden gelen jandarma ekipleri, selden etkilenen Havza ilçesinde yaraları sarmak için canla başla çalışıyor. Su baskınlarının yaşandığı, balçık altında kalan ilçede kazma küreklerle çalışan jandarma, fırçalarla da temizlik yapıyor.

28 YIL SONRA AYNI FELAKET

28 yıl sonra benzer büyüklükte bir sel felaketi yaşayan ilçede, vatandaşlar uzun yıllardır böylesine büyük bir afet görmediklerini belirtti. Mahalle sakinleri, "En son 1998 yılında böyle bir felaket yaşamıştık" diyerek yaşananların boyutuna dikkat çekti.

OKULLAR TATİL Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen taşkın ve sel nedeniyle ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildi. İlçede etkili olan sağanak, bazı bölgelerde taşkın ve sele neden oldu. Selden etkilenen bazı okullarda hasar ve temizlik çalışması ihtiyacı oluşurken, olumsuz hava koşulları nedeniyle Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

VALİ TAVLI: CAN KAYBIMIZ YOK Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin son gelişmeleri aktaran Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Tüm ekipler Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, DSİ, AFAD ve kolluk birimlerimiz çalışıyor. Allah'a şükür can kaybımız yok. Mal kaybını telafi ederiz inşallah. Geçmiş olsun" dedi.

12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası oluşan taşkın ve selde yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hayati riskleri bulunmadığı bildirilen 12 kişiden bazıları kendi imkanlarıyla Havza Devlet Hastanesine gelirken bazıları ise sağlık çalışanlarınca getirildi.