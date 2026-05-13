Samsun'daki sel felaketinin izleri gün ağarınca ortaya çıktı! Araçlar ters dönüp birbirine girdi
Samsun'un Havza ilçesinde gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış, ilçeyi adeta felç etti. Gün ağarınca selin yol açtığı büyük yıkım net şekilde ortaya çıktı. Sokaklarda sürüklenip ters dönen araçlar dikkat çekerken, birçok iş yeri çamur ve su altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Selin etkilediği bölgelerdeki son durum ise A Haber kameraları tarafından görüntülendi.
Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. İlçe genelinde çok sayıda araç sokaklarda takla atmış halde bulunurken, birçok iş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Selin vurduğu bölgeler havadan görüntülendi.
ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ
Havza'da kuvvetli yağış sonrası taşan Hacı Osman Deresi, ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Meydanı çevresi başta olmak üzere Çay ve Bahçelievler mahallelerinde selin izleri sabah saatlerinde net şekilde görüldü. Dron görüntülerinde sel sularının sürüklediği araçların çamura gömüldüğü, bazı otomobillerin ise devrilerek hurdaya döndüğü dikkat çekti.
TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Sel nedeniyle çok sayıda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çamur ve balçıkla kaplanan dükkanlarda esnaf sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarına başladı. Kullanılamaz hale gelen iş yerlerinde zarar tespit çalışmaları sürerken, vatandaşlar yaşanan felaketin şokunu yaşamaya devam ediyor.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından su tahliye ve temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer, selin etkili olduğu alanlarda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Özellikle İcadiye, 25 Mayıs, Çay ve Yeni Mescit mahallelerinde ekipler yoğun şekilde görev yaparken, birçok esnaf da zarar gören dükkanlarını kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor. İş yerlerinden kullanılamaz hale gelen ürünlerin çıkarıldığı görüldü.