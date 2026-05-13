Samsun'daki sel felaketinin izleri gün ağarınca ortaya çıktı! Araçlar ters dönüp birbirine girdi

Samsun'un Havza ilçesinde gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış, ilçeyi adeta felç etti. Gün ağarınca selin yol açtığı büyük yıkım net şekilde ortaya çıktı. Sokaklarda sürüklenip ters dönen araçlar dikkat çekerken, birçok iş yeri çamur ve su altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Selin etkilediği bölgelerdeki son durum ise A Haber kameraları tarafından görüntülendi.

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. İlçe genelinde çok sayıda araç sokaklarda takla atmış halde bulunurken, birçok iş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Selin vurduğu bölgeler havadan görüntülendi.

SAMSUN'DAKİ SEL FELAKETİNİN BOYUTU A HABER'DE
ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Havza'da kuvvetli yağış sonrası taşan Hacı Osman Deresi, ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Meydanı çevresi başta olmak üzere Çay ve Bahçelievler mahallelerinde selin izleri sabah saatlerinde net şekilde görüldü. Dron görüntülerinde sel sularının sürüklediği araçların çamura gömüldüğü, bazı otomobillerin ise devrilerek hurdaya döndüğü dikkat çekti.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sel nedeniyle çok sayıda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çamur ve balçıkla kaplanan dükkanlarda esnaf sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarına başladı. Kullanılamaz hale gelen iş yerlerinde zarar tespit çalışmaları sürerken, vatandaşlar yaşanan felaketin şokunu yaşamaya devam ediyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından su tahliye ve temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer, selin etkili olduğu alanlarda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Özellikle İcadiye, 25 Mayıs, Çay ve Yeni Mescit mahallelerinde ekipler yoğun şekilde görev yaparken, birçok esnaf da zarar gören dükkanlarını kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor. İş yerlerinden kullanılamaz hale gelen ürünlerin çıkarıldığı görüldü.

İlçede kolluk kuvvetleri, belediye ekipleri ve askerlerin de destek verdiği çalışmalarda çamurla kaplanan cadde ve sokaklar iş makineleriyle temizleniyor. Sel sularının sürüklediği ve kullanılamaz hale gelen araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılırken, su basan iş yerlerinde tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Samsun'un farklı ilçelerinden gelen jandarma ekipleri, selden etkilenen Havza ilçesinde yaraları sarmak için canla başla çalışıyor. Su baskınlarının yaşandığı, balçık altında kalan ilçede kazma küreklerle çalışan jandarma, fırçalarla da temizlik yapıyor.

28 YIL SONRA AYNI FELAKET
28 yıl sonra benzer büyüklükte bir sel felaketi yaşayan ilçede, vatandaşlar uzun yıllardır böylesine büyük bir afet görmediklerini belirtti. Mahalle sakinleri, "En son 1998 yılında böyle bir felaket yaşamıştık" diyerek yaşananların boyutuna dikkat çekti.

OKULLAR TATİL

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen taşkın ve sel nedeniyle ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildi.

İlçede etkili olan sağanak, bazı bölgelerde taşkın ve sele neden oldu.

Selden etkilenen bazı okullarda hasar ve temizlik çalışması ihtiyacı oluşurken, olumsuz hava koşulları nedeniyle Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

VALİ TAVLI: CAN KAYBIMIZ YOK

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin son gelişmeleri aktaran Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Tüm ekipler Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, DSİ, AFAD ve kolluk birimlerimiz çalışıyor. Allah'a şükür can kaybımız yok. Mal kaybını telafi ederiz inşallah. Geçmiş olsun" dedi.

12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası oluşan taşkın ve selde yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hayati riskleri bulunmadığı bildirilen 12 kişiden bazıları kendi imkanlarıyla Havza Devlet Hastanesine gelirken bazıları ise sağlık çalışanlarınca getirildi.

