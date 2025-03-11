Samsun’da kan donduran vahşet! Yaşlı adamı öldürüp cesedi bodrumda sakladı

Korkunç olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Sebahattin Coşar (69), 6 Mart günü yaşlılık maaşını çekmek için evinden ayrıldı. Aynı zamanda Alzheimer hastası olduğunu öğrenilen yaşlı adamdan bir daha haber alınamadı.