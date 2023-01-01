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Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Acı gerçek kahretti: Köpek ayakkabısını alınca…

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi. Sürdüğü bisiklet ile duvara çarpan Muhammet Enes Kös ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden talihsiz çocuğun ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden gittiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 01.01.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 14:06
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Sakarya’da 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Acı gerçek kahretti: Köpek ayakkabısını alınca…

Yürekleri yakan olay, dün akşam saatlerinde Göl Mahallesi'nde bulunan Kur'an kursunun yokuşunda yaşandı…

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Sakarya’da 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Acı gerçek kahretti: Köpek ayakkabısını alınca…

Edinilen bilgiye göre, kursta eğitim gören Muhammet Enes Kös (13), ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden bisikletiyle gitti.

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Sakarya’da 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Acı gerçek kahretti: Köpek ayakkabısını alınca…

13 yaşındaki çocuk, yokuş aşağıya indiği sırada bisikletin frenlerinin tutmaması neticesinde sanayinin içerisinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak yaralandı.

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Sakarya’da 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Acı gerçek kahretti: Köpek ayakkabısını alınca…

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, burada yapılan ilk müdahale sonrasında Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Sakarya’da 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Acı gerçek kahretti: Köpek ayakkabısını alınca…

Hastanede tedavi altına alınan Kös, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.