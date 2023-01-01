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Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Acı gerçek kahretti: Köpek ayakkabısını alınca…
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi. Sürdüğü bisiklet ile duvara çarpan Muhammet Enes Kös ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden talihsiz çocuğun ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden gittiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 01.01.2023 14:06Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 14:06