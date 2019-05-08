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Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan tutulan oruç kabul olur mu?

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan tutulan oruç kabul olur mu? Orucu neler bozar? Onbinlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren bu soruların yanıtlarını aramayı sürdürüyor. Ramazan ayının gelmesiyle onbinlerce Müslüman oruç tutmaya başladı. Ramazan orucunun faziletlerini değerlendirmek isteyen Müminler orucuna zara gelmesini istemiyor. Peki, sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan tutulan oruç kabul olur mu? İşte Ramazan orucu ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 08.05.2019 10:49
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Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan tutulan oruç kabul olur mu?

Ramazan ayı rahmeti ve bereketi ile geldi. Ramazan ayının 3. günündeyiz. Oruç ile ilgili sorular internet üzerinden detaylı bir şekilde aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu sorulara detayları ile yanıt veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merak edilen sorulara verdiği tüm yanıtları hazırladık. Peki, Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan tutulan oruç kabul olur mu? Orucu neler bozar? İşte Ramazan orucu ile ilgili bilgiler...

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Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan tutulan oruç kabul olur mu?

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Sahura kalkamamak oruç tutmamak için mazeret değildir.Sahura kalkamayan sabahleyin oruca niyetlenip oruca devam etmelidir.

Ancak sahur yapmadan oruç tutmaya takat getiremeyeceği için oruç tutmayanlar ramazandan sonra bir gün olarak kaza eder.keffaret (61 gün oruç)gerekmez.

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Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan tutulan oruç kabul olur mu?

SAHURA KALKMADAN TUTULAN ORUÇ KABUL OLUR MU?

Ancak şu hususuda göz önünde bulundurmak gerekir.Eğer oruca her ihtimale karşı yatmadan niyet edip yatılmış ise, ve sahura uyanamayıp kalkamayan o günün orucunu sahura kalkamadım diye yerse hem kaza hem keffaret gerekir.

Zira sahura kalkmak orucun şartlarından değildir ama niyet etmek orucun şartlarındandır.Bu durumda sahura o günün orucunda hüküm için sahura kalkıp kalkmamaya değil oruca niyetlenip niyetlenilmediğine bakılır.

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Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan tutulan oruç kabul olur mu?

CÜNÜPKEN ORUÇ TUTULUR MU?

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).

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Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan tutulan oruç kabul olur mu?

RÜYALANMA SONUCU CÜNÜP SABAHLAMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372). Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazanda imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25).