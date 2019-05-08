02 Nisan 2022, Cumartesi
Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan tutulan oruç kabul olur mu?
Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan tutulan oruç kabul olur mu? Orucu neler bozar? Onbinlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren bu soruların yanıtlarını aramayı sürdürüyor. Ramazan ayının gelmesiyle onbinlerce Müslüman oruç tutmaya başladı. Ramazan orucunun faziletlerini değerlendirmek isteyen Müminler orucuna zara gelmesini istemiyor. Peki, sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan tutulan oruç kabul olur mu? İşte Ramazan orucu ile ilgili bilinmesi gerekenler...
Giriş Tarihi: 08.05.2019 10:49
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