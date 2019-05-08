Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan tutulan oruç kabul olur mu?

SAHURA KALKMADAN TUTULAN ORUÇ KABUL OLUR MU?

Ancak şu hususuda göz önünde bulundurmak gerekir.Eğer oruca her ihtimale karşı yatmadan niyet edip yatılmış ise, ve sahura uyanamayıp kalkamayan o günün orucunu sahura kalkamadım diye yerse hem kaza hem keffaret gerekir.

Zira sahura kalkmak orucun şartlarından değildir ama niyet etmek orucun şartlarındandır.Bu durumda sahura o günün orucunda hüküm için sahura kalkıp kalkmamaya değil oruca niyetlenip niyetlenilmediğine bakılır.