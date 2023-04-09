’Sahte milyarder’ tuzağında iddianame tamam! Arap iş adamı kılığında Almanları dolandırmıştı: İşte istenen ceza

Ayhan Yetim, kendisini Katarlı Ammar Behzat Ekber olarak tanıtarak, ailesinden çok büyük bir miras kaldığını, banka hesabında 1 milyar 655 milyon dolar olduğunu ve bu parayı almasını sağlayacak engelin kaldırılması için Türkiye'de yatırım yapması gerektiğini Alman ve Danimarkalı iş insanlarına söyledi. Miras kalan paranın bulunduğu bankadan alınmış sahte hesap cüzdanını hedefindeki işadamlarına gösteren Yetim, bu kişileri ikna için Türkiye'ye davet etti. İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde bir hafta boyunca Alman ve Danimarkalı iş adamlarını konaklatan Yetim, yatlardaki kahvaltı, pahalı hediyeler, lüks mekanlarda yemek, lüks araç ve gayrimenkullerle iş adamlarına gösterişli bir hayata sahip olduğu süsü verdi.