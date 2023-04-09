09 Nisan 2023, Pazar
'Sahte milyarder' tuzağında iddianame tamam! Arap iş adamı kılığında Almanları dolandırmıştı: İşte istenen ceza
Kendisini Katarlı milyarder Ammar Behzat Ekber olarak tanıtan ve miras kaldığı yalanıyla Alman ve Danimarkalı işadamlarını dolandıran Ayhan Yetim ile 18 kişi hakkında 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Yetim'in, kendisine ailesinden yüksek miktarda miras kaldığına dair sahte belgeler düzenleyerek dolandıracağı kişilerin güvenini kazandığı, yabancı ülke vatandaşlarını Türkiye'de sağlık ve enerji konusunda yatırım yapacağı ve büyük paralar kazandıracağı algısını oluşturup dolandırdığı kaydedildi.
Giriş Tarihi: 09.04.2023 08:14 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 08:14
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