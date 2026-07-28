Sahte hakim sessizliğini bozdu! Pişkin savunma... Doktor karısını bile yıllarca kandırdı, söyledikleri 'pes artık' dedirtti

İstanbul'da adli sorunları olan vatandaşları "işlerinizi çözeceğiz" vaadiyle dolandıran ve liderliğini kendisini 'hakim' olarak tanıtan Kubilay Akyol'un yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Akyol'un ifadesindeki pişkin sözleri "pes artık" dedirtti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma KOM ekiplerince 24 Temmuz 2026'da düzenlenen operasyonda sahte hakimlik yapan çete çökertilmiş, şüphelilerin adreslerinde 1 adet hakim cübbesi, 1 milyon euro değerinde senet, 285 gram külçe altın, döviz, borç protokolleri ve dijital materyaller ele geçirilmişti. Hakim cübbesiyle pozlar veren sahte hakim Kubilay Akyol ifadesinde, "Sosyal medyada kendimi hakim olarak tanıttım. Yalan üzerine kurmuş olduğum bir hayatım var, hakimliğe özendim" diyerek suçunu itiraf etti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma KOM ekiplerince 24 Temmuz 2026'da düzenlenen operasyonda sahte hakimlik yapan çete çökertildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 adet hakim cübbesi, 1 milyon Euro değerinde senet, 285 gram külçe altın, döviz, borç protokolleri ve dijital materyaller ele geçirildi.

BOMBA BAHANESİYLE PARK YERİ GASP ETTİ Kubilay Akyol'un sahte hakimlik yalanını günlük hayatında da kullandığı ortaya çıktı. Akyol'un oturduğu mahallede kendisini, "Adalet Bakanlığı'nda hakim" olarak tanıttığı, bina önündeki park yerini, "Arabama bomba konulabilir, araç kamera açısında olmalı" bahanesiyle kapattığı ve mahalleliye baskı kurduğu için 5 yıl önce CİMER'e şikâyet edildiği belirlendi.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, Silivri Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Kubilay Akyol suçunu kabul ederken; cübbeyi temin ettiği öne sürülen Asuman Bakaç ve avukat Halil İbrahim Alagöz suçlamaları reddederek kandırıldıklarını iddia etti. Mahkeme, kuvvetli suç şüphesi ve delillerin toplanmamış olmasını gerekçe göstererek 3 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma devam ediyor.

KOMŞULAR POLİSİ ARADI Operasyonun dikkat çeken ayrıntısı ise Kubilay Akyol'un yaşadığı apartmanda ortaya çıktı. Sivil kıyafetli jandarma ekiplerinin şüpheliyi evden çıkardığını gören apartman sakinlerinin, Kubilay Akyol'u gerçek hakim sandıkları için, "Hakimi kaçırıyorlar" diyerek polisi aradığı ileri sürüldü. Adrese gelen polis ekiplerine işlemin jandarma tarafından yürütülen bir operasyon olduğu bildirildi.