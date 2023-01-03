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Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakim karşısına çıkıyor! İşte istenen ceza

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi. Özkiraz, bugün davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkarılacak.

Giriş Tarihi: 03.01.2023 09:42
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Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakim karşısına çıkıyor! İşte istenen ceza

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklandı. Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu.

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Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakim karşısına çıkıyor! İşte istenen ceza

Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itirazı reddedildi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame, Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Özkiraz hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi. Özkiraz'ın yargılanmasına bugün Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakim karşısına çıkıyor! İşte istenen ceza

EVİNDE ONLARCA SAHTE BELGE VE DOKTOR KIYAFETLERİ BULUNDU

İddianamede, Ayşe Özkiraz hakkında Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliği'nin 17 Kasım'da suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek kendisini 'Ayşem Özkiraz' olarak tanıtıp, pratisyen hekim olduğunu Tıpta Uzmanlık Sınavı'na girerek 81 puan aldığını, çocuk cerrahisi dalında uzmanlık tercih edeceğini, bu sebeple kendisinden çocuk cerrahisi hakkında bilgi almak istediğini söylediği kaydedildi.

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Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakim karşısına çıkıyor! İşte istenen ceza

İddianamede, tanık ifadelerine yer verilerek Ayşe Özkiraz'ın kendisini 'doktor' olarak tanıttığı belirtildi. Özkiraz'ın evinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belgeler, kimlikler ile cerrahi elbiseler, doktor önlüğü, stereoskop, cerrahi makas, damar yolu enjeksiyonu ucu, neşter, cerrahi malzeme, İstanbul Üniversitesi öğrenci kimlik kartı, İstanbul Üniversitesi öğrenci kimlik kartı, 2 İstanbul Tıp Fakültesi intörn doktor kimlik kartı, İstanbul Tıp Fakültesi personel kimlik kartı, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi personel kimlik kartı, Ankara Şehir Hastanesi personel kimlik kartı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Ana Bilim Dalı servisine ait kart, kan grubu kartı, 4 boş şekilde boyun yaka kart askısı, 1 Türk bayrağı desenli bandana, 1 mavi renkli bandana, 9 cerrahi eldiven, 1 anatomi ibareli fotokopi kitap, 1 solunum yetersizlikleri ibareli fotokopi kitap, infotus ibareli fotokopi kitap, anatomi 2 ibareli fotokopi kitap, kadın hastalıkları ve doğum ibareli fotokopi kitap, biyokimya ibareli kitap, 1 human anatomy ibareli kitap, 1 aile tıp ibareli ansiklopedi, Harrisons ibareli kitap ele geçirildi.

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Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakim karşısına çıkıyor! İşte istenen ceza

'AİLE BASKISINDAN KORKTUM'

Ayşe Özkiraz, ifadesinde; 8 yıldır Çerkezköy ilçesinde ikamet ettiğini, liseyi Veliköy'de okuduğunu, ailesinin baskısından korktuğu için çevresine Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandığını söylediğini, sınav sonuç belgesini görmek istediklerinde de gerçek sınav sonuç belgesi üzerinde telefonda oynama yaparak sahte belge hazırlayıp, gösterdiğini söyledi.