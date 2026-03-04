CANLI YAYIN
Sahte ‘araç muayene randevusu’ dolandırıcılarına operasyon:14 ilde 25 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Diyarbakır merkezli 14 ilde 'araç muayene randevusu' adı altında sahte internet sitesi açarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen 'Son İstasyon' operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 25'i tutuklandı.

SAHTE ARAÇ MUAYENESİ İÇİN OPERASYON: 810 MİLYONLUK VURGUN
SAHTE SİTELER VE SABİT HATLAR

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araç muayene hizmeti veren firmayı taklit ederek kurdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran suç örgütünü takibe aldı. Şüphelilerin, oluşturdukları sahte siteler ve sabit hatlar üzerinden ulaştıkları mağdurları borç ödeme vaadiyle kandırdıkları belirlendi.

MADDİ ZARAR 1 MİLYON

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL, tespit edilebilen maddi zararın ise 1 milyon 145 bin 159 TL olduğu kaydedildi.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Kocaeli, Van, İzmir, Antalya, Ordu, Konya, Sakarya, Yalova, Erzurum, Hatay, Ankara ve Adana olmak üzere toplam 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

Operasyonda şüphelilere ait 2 gayrimenkul ve 3 otomobil ile banka hesaplarında bulunan toplam 8 milyon 430 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

