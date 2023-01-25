25 Ocak 2023, Çarşamba
ŞAHMERAN EFSANESİ nedir? Nerede geçmektedir? Şahmeran ne demek?
Şahmeran efsanesi nedir, gerçek mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Anadolu topraklarına yer etmiş şahmeran efsanesi kültürümüzün hazinelerinden biridir. Dijital bir medya platformunda yayınlanmaya başlayan bir dizi ile bir anda popülarite kazanan şahmeran efsanesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki şahmeran efsanesi nedir, gerçek mi? Şahmeran ne demek? Cemşab, Lokman Hekim kimdir?
Giriş Tarihi: 25.01.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 11:27
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