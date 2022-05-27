Sahilde düşürülen ziynet eşyaları onların gelir kapısı oldu
Yaz aylarında Karadeniz'in hırçın sularına kendini bırakanların düşürdüğü ziynet eşyaları dedektörle altın avına çıkanların gelir kapısı oldu. Dedektör ile kaybolan ziynet eşyaların aranmasının yasak olmadığını belirten vatandaş,
"CİMER'e yazı yazdım. Sahilde altın arama hakkında herhangi bir yasa olmadığı hakkında Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğünden cevap geldi. Yasak olmadığını öğrenince de sahilde rahat bir şekilde ziynet eşyası arayabiliyoruz." dedi.
Giriş Tarihi: 27.05.2022
13:06 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
13:07
Dünyanın en gözde kıyılarına sahip olan ülkemizde son zamanlarda dedektörle altın arama işi oldukça moda oldu. Bilhassa Akdeniz ile Ege gibi fazla turist gelen bölgelerde sıkça yapılan dedektörle ziynet eşyası arama işi Samsun'da da yavaş yavaş popülerlik kazanmaya başladı.
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EK GELİR KAPISI OLDU
Dedektör taşımanın ve arama yapmanın sadece SİT alanlarında yasak olduğunu ifade eden Serhat Aker, Samsun sahillerinde düşürülen ve kaybolan ziynet eşyalarını arayarak kendisine ek gelir sağlıyor.
"DEDEKTÖRLE ALTIN ARAMAK YASAK DEĞİL"
Dedektörle kaybolan altınların aranmasının yasak olmadığını belirten Serhat Aker,
"İlk zamanlarda sahil kısmında altın aramayla alaka biz de sıkıntı yaşıyorduk. Sonrasında CİMER'e yazı yazdım. Sahilde altın arama hakkında herhangi bir yasa olmadığı hakkında Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğünden cevap geldi. Yasak olmadığını öğrenince de sahilde rahat bir şekilde ziynet eşyası arayabiliyoruz. Ege ve Akdeniz sahillerinde zaten aktif bir şekilde altın aranıyor. Karadeniz sahillerinde de yavaş dedektörle ziynet eşyası aranmaya başlandı. Vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Güzel bir hobi olduğu için bizler de akşamları sahile gelerek dedektörle arama yapıyoruz" dedi.
"HEM SAHİLLER TEMİZLENİYOR HEM DE GELİR KAPISI OLUYOR"
Yaptıkları arama sonucu sahillerin temizlendiğini ve ek gelir elde ettiklerini vurgulayan Aker,
"Dedektör ile sahilde arama yaptığımızı görenler sürekli olarak, 'Ne arıyorsunuz, ne buluyorsunuz' gibi sorular soruyor. Yaptığımız aramalarda genelde yüzük, altın, gümüş, madeni paralar ve takı eşyaları buluyoruz. Kumdan her şey çıkabiliyor. Bir defasında kumdan kocaman araba motoru parçası bile çıktı. Bu şekilde sahiller hem temizlenmiş oluyor hem de birilerine maddi faydası olmuş oluyor. Sahillerde bu işi yapabilmek için bir detektöre bir de küreğe ihtiyaç var. Dedektör fiyatları da bin 500 TL'den başlayıp yukarıya doğru çıkıyor. Kadınlar bu işe çok rağbet gösteriyor" diye konuştu.