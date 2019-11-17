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Sağlık uzmanları en sağlıksız besinleri açıkladı

En sağlıksız besinler sağlık uzmanları tarafından açıklandı. Özellikle evde keyif için televizyon başında tüketilen birçok atıştırmalığın ölüme götürdüğünü biliyor muydunuz? Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren bir sitenin hazırladığı rapora göre gezegenin en sağlıksız besinleri belli oldu. Sağlıklı diye tükettiğimiz bazı besinler de listede yer aldı. İşte o besinler...

Giriş Tarihi: 17.11.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 14:50
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Sağlık uzmanları en sağlıksız besinleri açıkladı

En sağlıksız besinler sağlık uzmanları tarafından açıklandı. Özellikle evde keyif için televizyon başında tüketilen birçok atıştırmalığın ölüme götürdüğünü biliyor muydunuz? Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren bir sitenin hazırladığı rapora göre gezegenin en sağlıksız besinleri belli oldu. Sağlıklı diye tükettiğimiz bazı besinler de listede yer aldı. İşte o besinler...

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Sağlık uzmanları en sağlıksız besinleri açıkladı

Tavuk nugget

Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

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Sağlık uzmanları en sağlıksız besinleri açıkladı

İşlenmiş et

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

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Sağlık uzmanları en sağlıksız besinleri açıkladı

Beyaz un

Zararlı içerik: Klor dioksit

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Sağlık uzmanları en sağlıksız besinleri açıkladı

Cips

Zararlı içerik: Monosodyum glutamat