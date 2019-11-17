Sağlık uzmanları en sağlıksız besinleri açıkladı

En sağlıksız besinler sağlık uzmanları tarafından açıklandı. Özellikle evde keyif için televizyon başında tüketilen birçok atıştırmalığın ölüme götürdüğünü biliyor muydunuz? Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren bir sitenin hazırladığı rapora göre gezegenin en sağlıksız besinleri belli oldu. Sağlıklı diye tükettiğimiz bazı besinler de listede yer aldı. İşte o besinler...