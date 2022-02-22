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Sağlık kahramanının hayatını ihmal kararttı! Acılı anneden yürek yakan sözler

Konya'da 15 ay önce beyne pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve burada müdahale edilmekte geç kalındığı ileri sürülen 28 yaşındaki paramedik Ali Fuad Tömek yüzde 98 engelli kalarak, yatağı bağımlı hale geldi. Oğlumun kolunu kanadını kırdılar diyen anne Vesile Tömek, "Erken müdahale edilseydi benim oğlum bugün dimdik ayakta duracaktı. Oğlum insanlar için çabalarken kendi meslektaşları onun için hiçbir şey yapmadı. Kendi düğün gününde bile yardıma ihtiyacı olan vatandaşa müdahale etti. İhmali olan cezasını çeksin" dedi.

Giriş Tarihi: 22.02.2022 08:51 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 08:53
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Sağlık kahramanının hayatını ihmal kararttı! Acılı anneden yürek yakan sözler

Konya 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığında 7 yıldır paramedik olarak görev yapan Ali Fuad Tömek, 3 yıl önce hayatını hemşire Gökten Tömek ile birleştirdi. 4 Kasım 2020 gecesi evinde istirahatteyken aniden fenalaşan Tömek, 'başım dönüyor' diyerek eşinden yardım istedi.

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Sağlık kahramanının hayatını ihmal kararttı! Acılı anneden yürek yakan sözler

Eve gelen meslektaşları tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tömek'in beyninde pıhtı attığı tespit edildi. Ancak buna rağmen 14 saat boyunca hiçbir müdahalede bulunulmadığı ileri sürülen Tömek, ailenin girişimleri üzerine yine kentte bulunan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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Sağlık kahramanının hayatını ihmal kararttı! Acılı anneden yürek yakan sözler

17 saat sonra tıbbı müdahalede bulunan Ali Fuad Tömek'in boynundan aşağısı felç kaldı. 15 aydır yatağa bağımlı olan genç sağlıkçıya yüzde 98 engelli raporu verildi.

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Sağlık kahramanının hayatını ihmal kararttı! Acılı anneden yürek yakan sözler

"MÜDAHALE EDİLSEYDİ OĞLUM BUGÜN AYAKTAYDI"

Anne Vesile Tömek, 15 aydır hayatlarının kabusa döndüğünü söyledi. Tömek. " Başımıza kötü bir olay geldi. Kendi meslektaşları oğlum için çabalamadı.

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Sağlık kahramanının hayatını ihmal kararttı! Acılı anneden yürek yakan sözler

Anne olarak ciğerim yanıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Zamanında müdahale edilseydi benim oğlum şuan hayatına devam ediyor olacaktı. İhmal yüzünden oğlum bu halde. Tıp fakültesinde sabaha kadar uyutulup müdahale etmediler. Diğer tıp fakültesinde oğlumun beynindeki pıhtı alındı.