Sağlık kahramanının hayatını ihmal kararttı! Acılı anneden yürek yakan sözler

Konya'da 15 ay önce beyne pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve burada müdahale edilmekte geç kalındığı ileri sürülen 28 yaşındaki paramedik Ali Fuad Tömek yüzde 98 engelli kalarak, yatağı bağımlı hale geldi. Oğlumun kolunu kanadını kırdılar diyen anne Vesile Tömek, "Erken müdahale edilseydi benim oğlum bugün dimdik ayakta duracaktı. Oğlum insanlar için çabalarken kendi meslektaşları onun için hiçbir şey yapmadı. Kendi düğün gününde bile yardıma ihtiyacı olan vatandaşa müdahale etti. İhmali olan cezasını çeksin" dedi.