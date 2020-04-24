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Sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi! Koronavirüs mücadelesindeki ilk el: 112

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecindeki ilk adım olan 112 acil yardım ekibinin 24 saati kayıt altına alındı. Türkiye genelinde hizmet veren 112 Acil Yardım Hattı, 272'si hekim, 1805'i ambulans ve acil bakım teknikeri, 1591'i acil tıp teknisyeni, 1168'i ambulans şoförü, 282'si diğer personel olmak üzere İstanbul'da 5 bin 118 personelle çalışıyor. Ekipler, 405 ambulans, 4 dezenfeksiyon ve 2 adet oksijen dolum merkeziyle 282 istasyonda 24 saat görev yapıyor.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 14:21
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Sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi! Koronavirüs mücadelesindeki ilk el: 112

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecindeki ilk adım olan 112 acil yardım ekibinin 24 saati kayıt altına alındı.

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Sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi! Koronavirüs mücadelesindeki ilk el: 112

Türkiye genelinde hizmet veren 112 Acil Yardım Hattı, 272'si hekim, 1805'i ambulans ve acil bakım teknikeri, 1591'i acil tıp teknisyeni, 1168'i ambulans şoförü, 282'si diğer personel olmak üzere İstanbul'da 5 bin 118 personelle çalışıyor.

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  • 85
Sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi! Koronavirüs mücadelesindeki ilk el: 112

Ekipler, 405 ambulans, 4 dezenfeksiyon ve 2 adet oksijen dolum merkeziyle 282 istasyonda 24 saat görev yapıyor.

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Sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi! Koronavirüs mücadelesindeki ilk el: 112

Türkiye'de kararlılıkla sürdürülen Kovid-19 ile mücadele sürecinde Ümraniye 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli 112 ekibinin 24 saatlik mesaisi görüntülendi.

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Sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi! Koronavirüs mücadelesindeki ilk el: 112

Doktor Fatma Betül Kocakaya, Acil Tıp Teknisyeni Çiğdem Onay, Ambulans Şoförü Salih Sayalıoğlu'dan oluşan ekip, saat 08.00'de bir önceki ekipten devralarak 24 saat sürecek maratonuna da başlamış oluyor.