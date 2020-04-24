Sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi! Koronavirüs mücadelesindeki ilk el: 112

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecindeki ilk adım olan 112 acil yardım ekibinin 24 saati kayıt altına alındı. Türkiye genelinde hizmet veren 112 Acil Yardım Hattı, 272'si hekim, 1805'i ambulans ve acil bakım teknikeri, 1591'i acil tıp teknisyeni, 1168'i ambulans şoförü, 282'si diğer personel olmak üzere İstanbul'da 5 bin 118 personelle çalışıyor. Ekipler, 405 ambulans, 4 dezenfeksiyon ve 2 adet oksijen dolum merkeziyle 282 istasyonda 24 saat görev yapıyor.