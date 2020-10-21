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21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı en çok merak edilen o sorunun yanıtını verdi: Koronavirüse karşı sirke... Sağlık Bakanlığı en çok merak edilen o sorunun yanıtını verdi: Koronavirüse karşı sirke... Dünya koronavirüsle mücadelede büyük bir umutla gelecek aşı haberini bekliyor. Vatandaşlar, yapılan uyarıların yanında kendi tedbirlerini de alıyor. Bu süreçte toplumda virüse karşı etkili olduğu iddia edilen onlarca konu başlığı açıldı. Vatandaşlar, akıllarına takılan soruları Sağlık Bakanlığına sordu. Giriş Tarihi: 21.10.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 09:47
Hürriyet'in haberine göre; Bakanlığa gelen, 'Temaslı listesinden ismimi sildirebilir miyim? Ölen kişiden virüs kapar mıyım? Sivrisinekten korona bulaşır mı? Karantinadayken hastaneye gitsem ceza alır mıyım?' soruları dikkat çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR 1) BURNU TUZLU SUYLA YIKAMAK COVID-19'DAN KORUR MU?
Faydası olacağı düşünülmemektedir.
2) SİRKE KULLANMAK CORONA VİRÜSTEN KORUR MU?
Sirke kullanmanın virüsten koruduğuna bir kanıt yok.
3) NEDEN CORONA VİRÜS HASTASINA TEMAS EDEN KİŞİNİN KARANTİNA SÜRESİ 14 GÜN İKEN KORONAVİRÜS HASTASININ İZOLASYON SÜRESİ 10 GÜNDE BİTİYOR? İzolasyon ve karantina süreleri, hastalığa ait yeni bilimsel veriler, DSÖ, ECDC ve CDC'nin önerileri göz önünde bulundurularak düzenlenir. Virüs, kişinin vücuduna girdikten sonra 14 gün içinde çoğalır ve hastalık yapar. Bu nedenle kişinin hastalık belirtileri açısından 14 gün boyunca karantinada kalması önemlidir. Ancak bir kişide hastalık çıktıktan sonra virüsün atılım süresi hastalığın şiddetine göre değişmektedir. Corona virüs hastasının izlem süreleri sabit olmayıp hastalığın şiddetine göre 10 gün, 14 gün veya 20 gün olarak değişir. 4) TEMASLI LİSTESİNDEN İSMİMİ SİLDİREBİLİR MİYİM?
Hayır. Filyasyon çalışmaları sırasında sağlık personeli, testi pozitif çıkan kişi ile görüştükten sonra temaslıları belirler. Temaslı olarak ismi bildirilen bireylerle iletişim kurularak temasın doğruluğu onaylatılır. Daha sonra isim sisteme girilir ve sonrasında silinemez.