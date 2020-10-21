Sağlık Bakanlığı en çok merak edilen o sorunun yanıtını verdi: Koronavirüse karşı sirke...

3) NEDEN CORONA VİRÜS HASTASINA TEMAS EDEN KİŞİNİN KARANTİNA SÜRESİ 14 GÜN İKEN KORONAVİRÜS HASTASININ İZOLASYON SÜRESİ 10 GÜNDE BİTİYOR?



İzolasyon ve karantina süreleri, hastalığa ait yeni bilimsel veriler, DSÖ, ECDC ve CDC'nin önerileri göz önünde bulundurularak düzenlenir. Virüs, kişinin vücuduna girdikten sonra 14 gün içinde çoğalır ve hastalık yapar. Bu nedenle kişinin hastalık belirtileri açısından 14 gün boyunca karantinada kalması önemlidir. Ancak bir kişide hastalık çıktıktan sonra virüsün atılım süresi hastalığın şiddetine göre değişmektedir. Corona virüs hastasının izlem süreleri sabit olmayıp hastalığın şiddetine göre 10 gün, 14 gün veya 20 gün olarak değişir.