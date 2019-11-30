Sağlık Bakanlığı duyurdu! 17 bin personel alımı ne zaman olacak? Hangi bölümlerde alım yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı için hazırlıkları tamamladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından gözler personel alım tarihine çevrildi. Adaylar heyecanla, "Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, hangi bölümde kaç kişi alınacak? İşte Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı ile ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 30.11.2019 10:04Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 10:06