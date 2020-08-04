Sağlık Bakanı Koca 'endişe duyuyoruz' demişti! 35 yaşındaki doktordan acı haber geldi

Koronavirüsle mücadelede şu ana kadar başarılı bir tablo çizen Türkiye'de son günlerde tedbirlerin önemsenmemesi endişe yarattı. Bakan Koca yaptığı son açıklamada tedirginliğini dile getirirken, Kahramanmaraş'tan gelen bir haber şoka uğrattı. 35 yaşındaki doktorun genç yaşta corona virüs yüzünden hayatını kaybetmesi korkuya neden oldu.

Giriş Tarihi: 04.08.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 12:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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