2. Meşhur "Cehennem ateşi görmesin" vasiyeti nedir? Hazret, hocası Ahmet Cüryani'den vefatından sonra kabrine gelip ihlasla bir Fatiha okuyanların cehennem ateşinden korunması için dua etmesini talep etmiş, hocası da bu talebi kabul ederek dua etmiştir.

1. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabri tam olarak nerede? İstanbul'un Fatih ilçesindeki Zeyrek semtinde bulunan Piri Paşa Camii'nin mütevazı haziresinde (bahçesinde) yer almaktadır.

3. Kabrinin neden "zor bulunan" bir yerde olduğu söyleniyor? Hocası Ahmet Cüryani'nin vasiyeti üzerine, kabri virane ve göz önünde olmayan bir yere defnedilmiştir. Halk arasında burayı sadece "nasibi olanların" bulabileceğine inanılır.

4. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri aslen nerelidir? İsminden de anlaşılacağı üzere Tokatlıdır. 25 yaşına kadar orada eğitim gördükten sonra İstanbul'a gelmiş, ardından Mekke'de ilmini tamamlamıştır.