Sadece nasibi olanın yolu düşüyor: Mehmet Emin Tokadi'nin kabrindeki gizli sır ne?
İstanbul'un manevi tapularından biri olan Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabrindeki büyük müjde ne? "Kabrime gelip bir Fatiha okuyan cehennem ateşi görmesin" vasiyetinin ardındaki sır dolu hayat Tokat'tan Mekke'ye, oradan Zeyrek'in sessiz sokaklarına nasıl uzandı? A Haber muhabiri Meral Dağlılar, sadece nasibi olanların öğrenebildiği tüyleri diken diken eden o kutlu hikayenin bütün detaylarını yerinden aktardı.
İstanbul'un sadece taşıyla toprağıyla değil, manevi zenginliğiyle de dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu kanıtlayan gönül erenlerinden Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin izini sürdük. Tokat'tan başlayıp Mekke'nin kutsal ikliminden geçerek Zeyrek'te son bulan bu ulvi hayat hikayesinin ve kabrindeki sırrın bütün detaylarını A Haber muhabiri Meral Dağlılar ekranlara taşıdı.
TOKAT'TAN ZEYREK'E UZANAN İLİM YOLCULUĞU
İstanbul'un manevi muhafızlarından biri olan Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Tokat'ta dünyaya gözlerini açtı. 25 yaşına kadar doğduğu topraklarda ilim tahsil eden Hazret, daha sonra rotasını payitahta çevirdi. İstanbul Zeyrek'teki Piri Paşa Medresesi'ne gelerek ilim yolculuğunu burada derinleştirdi. Manevi atmosferin yoğun hissettirildiği bu kutlu mekan hakkında konuşan vatandaşlar, "Vallahi ben Medine rüzgarı esiyor sanki, öyle bir feyz alıyorum ki şu anda tüylerim diken diken oluyor" ifadelerini kullanarak yaşadıkları manevi coşkuyu dile getirdi. Bir başka ziyaretçi ise bölgedeki huzuru, "İnsan farklı bir duyguya kapılıyor, maneviyat, huzur... Çok güzel şeyler bunlar" sözleriyle dile getirdi.
KABE'NİN GÖLGESİNDE GEÇEN KUTLU YILLAR
Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri ise kutsal topraklara yaptığı yolculuk oldu. Hac vazifesini yerine getirmek üzere Mekke-i Mükerreme'ye giden Hazret, burada hocası Ahmet Cüryani Hazretleri ile tanışarak ona intisap etti. Kabe'nin gölgesinde tam üç yıl boyunca diz kırmış, tefsirden hadise, fıkıhtan nefs terbiyesine kadar İslam'ın bütün inceliklerini en kadim halkalarda öğrenmişti. Bu süreci değerlendiren uzmanlar, "Genç bir alim, dünyanın en kadim ilim halkalarında pişti, ama en çok nefs terbiyesini öğrendi" cümleleriyle o dönemin önemini vurguladı.
HOCASI AHMET CÜRYANİ'DEN TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN VASİYET
Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönme vakti geldiğinde, hocası Ahmet Cüryani ile arasında geçen diyalog bugün bile dilden dile aktarılıyor. Hocasının son bir arzusu olup olmadığını sorması üzerine Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, "Vefatımdan sonra kabrime gelip bir Fatiha okuyanın vücudu cehennem ateşinde yanmasın" duasını talep etti. Talebesinin bu ihlaslı isteğine karşılık hocası, "Kabrin kolay bulunan bir yerde olmasın, virane bir yere defnedilsin. Kimse bilmesin, ancak nasibi olanlar gelip bulsun ve dua etsin" ifadelerini kullandı. Bu tarihi vasiyet üzerine Tokadi Hazretleri, bugün Zeyrek'te Piri Paşa Camii'nin mütevazı haziresinde, sadece nasibi olanların bulabileceği o sessiz köşede istirahat ediyor.
GÖNÜL RAHATLIĞI ARAYANLARIN DURAĞI
Günümüzde Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabri, İstanbul'un keşmekeşinden kaçıp manevi bir nefes almak isteyenlerin sığınağı olmaya devam ediyor. Türbeyi ziyaret eden bir genç, "Bunalınca, kendimi huzursuz hissettiğim zaman buraya gelirim, duamı ederim, namazımı kılarım. Buradan gönül rahatlığıyla giderim" sözleriyle bu manevi kapının halen açık olduğunu vurguladı. İstanbul'un her köşesinde ayrı bir evliyanın izini süren Meral Dağlılar, "Edeple gelen lütufla gider" sözünü hatırlatarak, bu büyük velinin manevi mirasını bir kez daha gözler önüne serdi.