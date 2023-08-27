27 Ağustos 2023, Pazar
Sadece matematik dehaları bu zeka testini çözebilir! 3 saniyede 2 kibrit çöpünü hareket ettir, cevabı bul!
Bu kibrit çöpü bulmacası, sadece 2 kibrit çöpünü hareket ettirerek bu denklemi 3 saniyede düzeltme meydan okumasıyla akılları zorluyor. İnsanlar, bu bulmacayı çözerken beyin gücünü, mantıksal düşünmeyi, odaklanmayı ve mekansal yönelimi kullanarak çözüm yollarını arıyorlar. Sadece matematik dehaları bu zeka testini çözebilir. Süren başladı...
Giriş Tarihi: 27.08.2023 12:00
- 1
- 4
- 2
- 4
- 3
- 4
- 4
- 4