27 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sadece matematik dehaları bu zeka testini çözebilir! 3 saniyede 2 kibrit çöpünü hareket ettir, cevabı bul! 

Sadece matematik dehaları bu zeka testini çözebilir! 3 saniyede 2 kibrit çöpünü hareket ettir, cevabı bul! 

Bu kibrit çöpü bulmacası, sadece 2 kibrit çöpünü hareket ettirerek bu denklemi 3 saniyede düzeltme meydan okumasıyla akılları zorluyor. İnsanlar, bu bulmacayı çözerken beyin gücünü, mantıksal düşünmeyi, odaklanmayı ve mekansal yönelimi kullanarak çözüm yollarını arıyorlar. Sadece matematik dehaları bu zeka testini çözebilir. Süren başladı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2023 12:00
  • 1
  • 4
Sadece matematik dehaları bu zeka testini çözebilir! 3 saniyede 2 kibrit çöpünü hareket ettir, cevabı bul!

Bu kibrit çöpü bulmacası, sadece iki kibrit çöpünü hareket ettirerek denklemi üç saniyede düzeltmeye yönelik bir zorluğu içeriyor. Bu zeka oyunu, insanların çözümü ararken problem çözme yeteneklerini kullanmalarını gerektiriyor. Beyin gücünün sınırlarını zorlayarak kreatif düşünceyi tetikliyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 4
Sadece matematik dehaları bu zeka testini çözebilir! 3 saniyede 2 kibrit çöpünü hareket ettir, cevabı bul!

Bu denklemi 3 saniyede düzeltmek için yalnızca 2 kibrit çöpünü hareket ettirebilir misiniz?

  • 3
  • 4
Sadece matematik dehaları bu zeka testini çözebilir! 3 saniyede 2 kibrit çöpünü hareket ettir, cevabı bul!

Burada, çocuklar ve yetişkinler için beyin gücünüzü test edecek bir kibrit çöpü bulmacamız var. Yukarıdaki denklemi 4 + 5 = 42 doğru yapmak için yalnızca 2 kibrit çöpünü hareket ettirin.

  • 4
  • 4
Sadece matematik dehaları bu zeka testini çözebilir! 3 saniyede 2 kibrit çöpünü hareket ettir, cevabı bul!

Bu kibrit çöpü bulmacasını 3 saniyede çözdüyseniz %100 matematik dehasısınız.